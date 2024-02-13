В ЕС готовятся наложить санкции на 4 китайские организации, которые помогают Кремлю покупать европейские товары двойного назначения.

Европейский Союз впервые планирует наложить санкции на компании с материкового Китая и других стран, включая Турцию, Индию и Сербию, за то, что они помогают России обходить санкции и покупать товары двойного назначения, пишет Politico.

"После того, как президент Китая Си Цзиньпин и российский президент Владимир Путин объявили о "безграничной дружбе" между их диктатурами, появилось много сообщений о том, как Китай помогает России незаконному вторжению в Украину", - говорится в материале.

Отмечается, что Брюссель сейчас готовится наложить санкции на четыре китайские организации, которые, по его мнению, помогают Кремлю покупать европейские товары двойного назначения.

Видео дня

ЕС хочет завершить 13-й пакет санкций против России до 24 февраля - второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Европейская комиссия также призвала национальные правительства предпринять "согласованные действия" для усиления применения санкций.

По данным издания, президент Совета ЕС Шарль Мишель сообщил Си Цзиньпину на саммите в Пекине в декабре, что Европа составила список компаний, подозреваемых в поставке в Россию товаров двойного назначения, которые могут иметь как военное, так и гражданское применение.

"Если страны ЕС согласятся включить эти четыре названия в санкционный список, европейским компаниям будет запрещено иметь дело с этими компаниями", - говорится в сообщении.

Также в санкционном списке по одной компании из Казахстана, Таиланда, Турции, Шри-Ланки, Индии и Сербии, а также еще 11 компаний из России.

В Politico отмечают, что в стремлении остановить военную экономику Москвы в части производства беспилотников, танков и управляемых ракет, ЕС и союзники из G7 запретили своим компаниям экспортировать товары двойного назначения, такие как микроэлектроника или даже шарикоподшипники. Но в других странах, таких, как Объединенные Арабские Эмираты, Сербия, Казахстан и Китай, быстро появились посредники по продажам продать подозрительно больших объемов этой европейской продукции в Россию.

"Хотя, согласно этому новому предложению, ЕС будет накладывать санкции только на определенные компании, которые активно подрывают санкции, это все равно будет первый случай, когда ЕС открыто нацелится на компании в материковом Китае – если 27 правительств стран ЕС согласуют новый пакет санкций на этой неделе", - отметили в издании.

Санкции против России - последние новости

Соединенные Штаты Америки 8 февраля ввели новые санкции против Российской Федерации. Ограничения, конечно, будут касаться импорта российских алмазов и нефти.

Под санкции попали компании Zeenit, Oil Tankers, SCF и Talassa из ОАЭ, а также NS Leader Shipping, зарегистрированная в Либерии. Новые санкции также предусматривают запрет на ввоз нетехнических алмазов, добытых в РФ, и ювелирных изделий с бриллиантами и несортированных бриллиантов, происходящих из РФ или экспортируемых оттуда.

Также в ЕС предлагают ввести новые санкции против 55 компаний и более 60 физических лиц, которые помогают российской агрессии против Украины. Ограничения направлены против отдельных лиц и компаний, которые производят оружие и поставляют ключевые технологии для российского ОПК.

Вас также могут заинтересовать новости: