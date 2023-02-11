Иностранный бизнес продолжает зарабатывать на российском рынке, финансируя войну.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину только 9% мировых компаний покинули рынок России. Подавляющее большинство известных брендов продолжают финансировать российский бюджет. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Грани лицемерия. Почти год войны. И только 9% из почти полутора тысяч мировых компаний покинули рынок РФ", – констатировал он.

По словам Подоляка, среди иностранных компаний, остающихся в России, большинство – из Германии (19,5%), США (12,4%) и Японии (7%). Среди прочих в стране остаются METRO, Leroy Merlin, Auchan, Nestle, Unilever, Procter & Gamble, Siemens, Pfizer, Philip Morris, Bayer, Acer, Alibaba, CloudFlare, Societe Generale, Credit Suisse, Lenovo, Asus, Cersanit и т.д.

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Советник главы ОП отметил, что иностранные компании не просто остаются в России, а платят налоги в ее бюджет и тем самым финансируют войну.

"Работая в РФ, международные компании уплачивают в российский госбюджет налоги, которые используются для изготовления продукции оборонно-промышленного комплекса. Общая годовая выручка этих 1200+ компаний в России – почти 290 миллиардов долларов. Это пятая часть ВВП РФ", – подчеркнул Подоляк.

Ситуация в российской экономике

В январе федеральный бюджет РФ был исполнен с дефицитом 1,76 трлн рублей. Это примерно 60% от запланированного дефицита на весь 2023 год. Чтобы покрыть этот дефицит, Минфину РФ пришлось продать 3,6 тонн золота и несколько миллиардов юаней из российского Фонда национального благосостояния.

Как показывают отчеты Федеральной таможенной службы и Российских железных дорог, российский бюджет пережил обвальное падение доходов от экспорта после введения эмбарго на российскую нефть и сокращения поставок газа в Европу.

На фоне макроэкономических проблем у российского бизнеса появились свои специфические проблемы. К примеру, в РФ возник дефицит оболочки (пленки), которую используют в производстве колбас и сосисок.

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