Британский парламент нанес удар по редким металлам, от которых Москва зависит от Лондона.

Правительство Великобритании ввело новые санкции в отношении Российской Федерации и Беларуси. Торговые ограничения нанесут ущерб размером в 2,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

В Лондоне ожидают, что новые санкции приведут к тому, что общая стоимость товаров, подвергшихся полным или частичным импортно-экспортным санкциям после начала незаконного вторжения России в Украину, составит почти 5 миллиардов долларов.

При этом новые импортные пошлины охватят товары на сумму 1,73 миллиарда долларов, включая платину и палладий, от которых зависит Россия. Кроме того, предусмотрен запрет на экспорт химикатов, пластмасс, резины и тяжелого машинного оборудования на сумму свыше 308 миллионов долларов.

"Мы полны решимости сделать все возможное, чтобы воспрепятствовать целям Путина в Украине и остановить его незаконное вторжение. Этот дальновидный пакет санкций нанесет дальнейший ущерб российской военной машине. Это часть более широких скоординированных усилий многих стран, которые напуганы поведением России и нацелены применить нашу экономическую мощь, чтобы убедить путина изменить курс", - заявила госсекретарь по вопросам международной торговли Энн-Мари Тревельян.

Как ранее сообщал УНИАН, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о шестом пакете санкций против России за неспровоцированное вторжение в Украину. В него вошло и предложение поэтапного нефтяного эмбарго. Под ограничения ЕС попали, в частности, ответственные лица за совершение армией России зверств в Буче.

8 мая в Белом доме обнародовали новый пакет санкций против РФ. США ввели ограничения против Первого канала, "России 1" и НТВ. Санкции запрещают американским компаниям размещать на них рекламу и предоставлять им оборудование.

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