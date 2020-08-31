Против Лукашенко введут санкции / фото REUTERS
В понедельник, 31 августа, Литва, Латвия и Эстония объявят о введении санкций на въезд в отношении около 30 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко.
Читайте такжеМарш в Беларуси: ОМОН заблокировал протестующих в центре Минска, произошли столкновения (видео)Об этом журналистам сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.
По его словам, список является первым шагом и может быть расширен позже.
До этого Литва заявляла, что намерена применить санкции к белорусским чиновникам, которые считаются ответственными за нарушения на выборах и насилие в отношении протестующих.
Протесты в Беларуси: что известно
- 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.
- После обнародования данных экзит-пола, согласно которым побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.
- Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.
- Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.
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