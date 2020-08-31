По его словам, всего в санкционном списке 30 белорусских чиновников, позже его могут расширить.

В понедельник, 31 августа, Литва, Латвия и Эстония объявят о введении санкций на въезд в отношении около 30 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко.

Читайте такжеМарш в Беларуси: ОМОН заблокировал протестующих в центре Минска, произошли столкновения (видео)Об этом журналистам сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

По его словам, список является первым шагом и может быть расширен позже.

До этого Литва заявляла, что намерена применить санкции к белорусским чиновникам, которые считаются ответственными за нарушения на выборах и насилие в отношении протестующих.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Досрочное голосование началось еще 4 августа, а завершилось в 20:00 в воскресенье.

После обнародования данных экзит-пола, согласно которым побеждает Лукашенко, тысячи жителей страны вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

Лидеры европейских стран осудили силовой разгон митингующих в Беларуси.

Следственный комитет Беларуси возбудил уголовные дела по фактам массовых беспорядков в Минске и насилия в отношении сотрудников милиции.

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Автор: Катерина Шварц