Против Лукашенко введут санкции / фото REUTERS

В понедельник, 31 августа, Литва, Латвия и Эстония объявят о введении санкций на въезд в отношении около 30 белорусских чиновников, включая президента Александра Лукашенко.

Читайте такжеМарш в Беларуси: ОМОН заблокировал протестующих в центре Минска, произошли столкновения (видео)Об этом журналистам сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает Reuters.

По его словам, список является первым шагом и может быть расширен позже.

До этого Литва заявляла, что намерена применить санкции к белорусским чиновникам, которые считаются ответственными за нарушения на выборах и насилие в отношении протестующих.

Протесты в Беларуси: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц