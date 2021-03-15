Босс успел побывать в десятках стран и завоевал более 350 наград на различных конкурсах.

В Румынии показали самого красивого в мире пса породы тибетский мастиф по кличке Босс.

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«В свои 4 года Босс успел побывать в десятках стран и завоевал более 350 наград на различных конкурсах», – говорится в сюжете,

Пес весит более 90 килограммов, но несмотря на такие габариты, у него мягкий и общительный характер.

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Автор: УНИАН