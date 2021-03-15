Новини світу: у Румунії показали найгарнішого тибетського мастифа
В Румынии показали самого красивого в мире пса породы тибетский мастиф по кличке Босс.
Читайте такжеСобак Байдена вывезли из Белого дома - СМИОб этом говорится в сюжете ТСН.
«В свои 4 года Босс успел побывать в десятках стран и завоевал более 350 наград на различных конкурсах», – говорится в сюжете,
Пес весит более 90 килограммов, но несмотря на такие габариты, у него мягкий и общительный характер.
Вас также могут заинтересовать новости
- Канадец научил собаку приносить пиво из холодильника (видео)
- В Германии собак научили находить COVID-19 в человеческой слюне (видео)
- Украинский ветеринар спел с собакой и "взорвал" сеть (видео)
- Уже утомило: в Ривненской области пес постоянно оказывается на крыше магазина (видео)
- Ученые подтвердили, что хорошее настроение позитивно влияет на здоровье
- Евровидение-2021: зоозащитники набросились на клип группы Go_A "Шум"
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram