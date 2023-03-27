Его возвращение может помочь китайским властям снова завоевать доверие бизнеса.

Китайский миллиардер и основатель компании-гиганта в сфере электронной коммерции и розничной торговли Alibaba Джек Ма вернулся в Китай после более чем года отсутствия. Он уехал из страны в конце 2021 года.

Как пишет Reuters со ссылкой на источники, Ма вернулся в страну на прошлой неделе и уже появлялся на публике. В частности, он посещал школу в Ханчжоу, которую основал вместе с коллегами из Alibaba.

Источники Reuters говорят, что новый премьер и близкий соратник Си Цзиньпина Ли Цян признавал, что возвращение Ма может способствовать повышению доверия среди предпринимателей. Утверждается, что он просил миллиардера вернуться с конца прошлого года. Помимо этого, бизнесмена призвали вернуться и через его деловых партнеров.

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"Возвращение самого известного предпринимателя Китая может помочь унять беспокойство частного сектора после жестоких двухлетних регуляторных репрессий", – пишет издание.

Аналитик Фрейзер Хауи также отмечает, что возвращение бизнесмена сигнализирует об ослаблении контроля власти над частным сектором. Ли Цян ранее в этом месяце публично пообещал улучшить поддержку предпринимательского бизнеса в Китае. Однако у бизнесменов оставались опасения, учитывая отсутствие реальных новых программ поддержки и новой нормативной базы.

Бизнес Джека Ма - что нужно знать

Джек Ма - китайский предприниматель и один из самых богатых людей в Китае. Он является основателем Alibaba Group, которая является одной из крупнейших в мире компаний розничной торговли и электронной коммерции и владеет популярными сайтами Taobao и AliExpress.

В 2013 году бизнесмен ушел с должности гендиректора Alibaba, а в октябре 2020 года – также из правления компании. Вскоре он отошел и от публичной деятельности. Это произошло после произнесения им речи, в которой он раскритиковал китайские регуляторы и банки.

В конце 2021 года он покинул материковый Китай. С тех пор Ма, согласно многочисленным сообщениям СМИ, был замечен на Японии, Испании, Австралии и Таиланде.

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