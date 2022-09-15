В Самарканде стартовал саммит ШОС. Но, несмотря на довольную физиономию Путина на встречах с лидерами стран, которые в нем участвуют, настроение у него так себе. Все из-за очередного обострения азербайджано-армянского конфликта.

В 2020-м, когда Азербайджану удалось провести успешную военную операцию по возвращению под свой контроль части территорий Нагорного Карабаха, премьер Армении Пашинян также обращался за военной помощью к Путину и ОДКБ. Но отказ предоставлять военную помощь в тот раз Путин обосновывал тем, что Армения сама не признала независимость Нагорного Карабаха. А по международному праву Нагорный Карабах - территория Азербайджана.

Но в этот раз войска Азербайджана уже обстреливают непосредственно территорию Армении. Цель и намек понятен - Азербайджану необходим транспортный коридор в Нахичевань, чтобы иметь прямой доступ в свой анклав и выход на границу с Турцией. Без согласия и прикрытия которой, естественно, Баку не пошел бы на такой шаг. Видео дня

Но Путин и в этот раз "сглотнул" и подставил вторую щеку. На саммите ОДКБ в видеоформате, который прошел накануне по запросу Еревана, страны-участницы отказали Армении в направлении военного контингента в район боевых действий. Более того, в соцсетях распространяются видео, на которых якобы пост ФСБ был обстрелян ВС Азербайджана.

Выводов из очередного обострения (они еще будут обязательно и далее) несколько:

- ОДКБ, которая создавалась РФ как альтернатива НАТО - фейк. Никаких гарантий территориальной целостности он не дает, как и военной защиты его стран-участниц.

- Эрдоган в очередной раз нанес репутационный "удар в спину" своему "другу" Путину, воспользовавшись моментом, когда ВСУ успешно перешли в контрнаступление на Харьковском направлении и все внимание Кремля направлено на Украину.

Ну, а саммит ШОС - это соло Си, который совершает свой первый заграничный вояж с начала локдауна в 2020-м. Причем первой страной, которую он посетил (и заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности), стал Казахстан. Еще одна страна-участница ОДКБ.

Этот сигнал, естественно, прозвучал именно для Путина, пропагандисты которого (в том числе армянского происхождения - муж Маргариты Симоньян) успели "отличиться" ранее прямыми угрозами в адрес Казахстана, угрожая вернуть "исконные территории РФ" на севере страны.

Сам саммит, на котором Си присутствует лично - это ответ Китая Вашингтону после обострения вокруг Тайваня. Китай формирует свою "ось" союзников. Но пока это, скорее, лишь "клуб" антифанов США и сторонников "многополярного мира", стремящихся диверсифицировать источники льготного кредитования (Банк ШОС, где основной спонсор раздачи дешевых кредитов - Пекин), и сбалансировать геополитическое влияние Вашингтона в мире.

Но ни о каких перспективах превращения его в альтернативу НАТО не может быть и речи.

Две страны участницы "ядерного клуба" и ШОС - Индия и Пакистан - имеют территориальные претензии друг к другу и перманентно балансируют на грани военного конфликта. Индия с Китаем также, кстати, имеет территориальные споры и имели военные столкновения не так давно в приграничных территориях.

Ну, а РФ, как бы не пыжился на камеры Путин, играет в ШОС, мягко говоря, не первую, и даже не вторую скрипку.

Максим Яли, кандидат политических наук, профессор Национального авиационного университета, член-корреспондент Академии политических наук Украины.