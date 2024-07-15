В Госдепе говорят, что всегда выступают за дипломатию.

Соединенные Штаты Америки поддержат Украину, если она решит пригласить российскую сторону на второй саммит мира.

Об этом заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга. Он подчеркнул, что Вашингтон всегда выступает за дипломатию, однако подобные решения может принимать лишь Украина, пострадавшая от незаконного российского вторжения.

"Мы считаем, что решения в отношении дипломатии вокруг этого конфликта должны приниматься Украиной, и Украина должна быть в выигрыше. И поэтому, если они захотят пригласить Россию, то, конечно, мы поддержим это решение", - сказал Миллер. Видео дня

Второй мирный саммит

Напомним, что в середине июня в Швейцарии провели первый саммит мира, в котором приняли участие более 100 стран. Представители 80 государств поставилии свои подписи под итоговым заявлением.

Тогда же стало известно, что Украина планирует провести вторую такую встречу, но в этот раз с участием российской стороны. В Швейцарии заявили, что она может состояться до президентских выборов в Соединенных Штатах.

Вероятным местом проведения могут стать Саудовская Аравия, Катар или Турция.

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