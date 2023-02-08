Саммит лидеров стран-членов Европейского Союза рассмотрит все аспекты непоколебимой поддержки для Украины.
Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля к членам других лидеров стран-членов Евросоюза.
В частности, специальная встреча Европейского совета состоится в Брюсселе 9-10 февраля.
"В рамках продолжения мероприятий после саммита Украина-ЕС, который состоялся в Киеве 3 февраля, и в контексте жестокой войны России, которая длится почти целый год, мы продолжим рассматривать все аспекты нашей непоколебимой поддержки для Украины", - заявил Мишель.
"Я бы также хотел особо обсудить инициативу Украины о справедливом мире, которая основывается на полном уважении к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также потенциальном использовании замороженных и заблокированных активов России и ее ответственности", - говорится в письме.
Визит Зеленского в Европу: подробности
8 февраля стало известно о неанонсированный визит президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию.
Недавно у Зеленского спросили о вероятности его визита в Брюссель (Бельгию). 3 февраля президент ответил, что на фоне вероятного реванша России его выезд из страны пока является рискованным. В то же время, по предположениям СМИ, президент Украины завтра, 9 февраля, может посетить Брюссель.