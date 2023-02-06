В Евросоюзе планируют, что Владимир Зеленский примет участие в саммите своих лидеров в Брюсселе уже на этой неделе.
Как пишет издание Financial Times, по словам людей, проинформированных о планах, которые подчеркнули, что соображения безопасности могут сорвать визит украинского президента.
Зеленский должен выступить на внеочередной сессии Европарламента в соответствии с предложенным планом, который связан с соображениями безопасности.
На прошлой неделе украинский лидер принимал в Киеве президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейского совета Шарля Мишеля.
"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то еду. Это правда", - сказал Зеленский журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.
Поездка Зеленского станет второй за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. Он посетил Вашингтон в декабре.
27 лидеров ЕС встретятся в четверг в Брюсселе на саммите, на котором планируется обсудить Украину, миграцию и реакцию блока на закон США о снижении инфляции.
Пресс-секретарь Зеленского отказался от комментариев.
Возможный визит Зеленского в Брюссель
Президент Владимир Зеленский не исключал своей поездки в Брюссель в феврале. Но только в случае, если будет согласие предоставить Украине дальнобойное оружие. И если разрешит ситуация с безопасностью в государстве. На совместной пресс-конференции после саммита президент отметил, что у него в приоритете два момента во время визитов за границу: благодарность и оружие. И неотложной потребностью назвал оружие дальнего поражения.