27 лидеров ЕС встретятся в четверг в Брюсселе на саммите, на котором планируется обсудить Украину.

В Евросоюзе планируют, что Владимир Зеленский примет участие в саммите своих лидеров в Брюсселе уже на этой неделе.

Как пишет издание Financial Times, по словам людей, проинформированных о планах, которые подчеркнули, что соображения безопасности могут сорвать визит украинского президента.

Зеленский должен выступить на внеочередной сессии Европарламента в соответствии с предложенным планом, который связан с соображениями безопасности.

Видео дня

На прошлой неделе украинский лидер принимал в Киеве президента Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу Европейского совета Шарля Мишеля.

"Откровенно говоря, есть большие риски, если я куда-то еду. Это правда", - сказал Зеленский журналистам в пятницу, отвечая на вопрос о возможном визите в Брюссель.

Поездка Зеленского станет второй за пределы Украины после полномасштабного вторжения России почти год назад. Он посетил Вашингтон в декабре.

27 лидеров ЕС встретятся в четверг в Брюсселе на саммите, на котором планируется обсудить Украину, миграцию и реакцию блока на закон США о снижении инфляции.

Пресс-секретарь Зеленского отказался от комментариев.

Возможный визит Зеленского в Брюссель

Президент Владимир Зеленский не исключал своей поездки в Брюссель в феврале. Но только в случае, если будет согласие предоставить Украине дальнобойное оружие. И если разрешит ситуация с безопасностью в государстве. На совместной пресс-конференции после саммита президент отметил, что у него в приоритете два момента во время визитов за границу: благодарность и оружие. И неотложной потребностью назвал оружие дальнего поражения.

Вас также могут заинтересовать новости: