Население Нигерии составляет около 230 миллионов человек, это первое место в Африке и шестое в мире.

Нигерия присоединилась к БРИКС в статусе страны-партнера. Об этом сообщает правительство Бразилии, которая сейчас председательствует в этом межгосударственном клубе.

"Имея шестое место в мире по численности населения - и самое большое в Африке - а также будучи одной из крупнейших экономик континента, Нигерия разделяет общие интересы с другими членами БРИКС. Она играет активную роль в укреплении сотрудничества Юг-Юг и в реформировании глобального управления", - говорится в заявлении правительства Бразилии.

Таким образом, Нигерия становится девятой страной-партнером (не членом!) БРИКС. В этом статусе она присоединилась к Беларуси, Боливии, Кубе, Казахстану, Малайзии, Таиланду, Уганде и Узбекистану. Отмечается, что категория стран-партнеров БРИКС была создана на саммите БРИКС в российской Казани, который состоялся в октябре прошлого года.

Видео дня

Расширение БРИКС: последние новости

Как писал УНИАН, в начале января в качестве страны-члена к БРИКС официально присоединилась Индонезия - четвертая крупнейшая страна мира по численности населения и одна из крупнейших экономик региона Юго-Восточной Азии.

Также мы рассказывали, что Турция тоже стремится присоединиться к этому клубу, но ее членство блокирует Индия. Все из-за того, что Анкара имеет хорошие отношения с Пакистаном - главным военным врагом Индии.

Вас также могут заинтересовать новости: