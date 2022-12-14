Он передал приветствие гражданам нашей страны на украинском языке.

Борис Джонсон, бывший премьер Великобритании, не прекращает нас удивлять своей любовью ко всему украинскому и поддержкой Украины и ее граждан. На этот раз он поздравил украинцев с Рождеством (рановато, но все равно приятно).

Видеопоздравление Джонсона в своем Facebook опубликовала нардеп Леся Забуранна, которая сейчас находится с рабочим визитом в Лондоне. "Привет всем киевлянам и несокрушимым украинцам накануне праздников от большого и непревзойденного друга Украины Бориса Джонсона", — написала она.

В своем видеообращении Борис восхитился мужеством украинцев и сказал: "С Рождеством everybody".

Видео дня

Реакция Джонсона на его же фразу "Добрий день!"

В сети показали видео, как бывший премьер Великобритании Борис Джонсон с улыбкой отреагировал на посвященный себе украинский хит "Добрий день, everybody!".

Песню во время чаепития включили на телефоне его помощники. Джонсон в ответ начал подбивать ритм ногой, а когда услышал свою фразу "...everybody" на записи – громко рассмеялся, не скрывая своего удивления.

Напомним, Джонсон - большой друг Украины. Во время его пребывания на посту премьера Британия оказала Украине неоценимую помощь для борьбы с РФ.

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