Известно, что Финляндия вступила в НАТО в 2023 году.

Все меньше граждан Финляндии верят в гарантии безопасности НАТО после того, как президент Дональд Трамп поставил под сомнение то, что США будут защищать союзников в случае нападения. Об этом говорится в опросе, который был проведен по заказу финского форума бизнеса и политики EVA, передает Bloomberg.

В частности треть финнов верит в сдерживающий эффект коллективной обороны Организации Североатлантического договора, по сравнению с половиной всего полтора года назад.

Также стало меньше граждан Финляндии, которые соглашаются с мнением "Гарантии безопасности НАТО является настолько сильным сдерживающим фактором, что никто не решается трогать членов альянса".

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В Bloomberg напомнили, что Финляндия вступила в НАТО в 2023 году, через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Сейчас страна охраняет более половины границы военного блока от своего главного врага. Также в Финляндии сохраняют призывную армию и увеличили расходы на оборону.

Ситуация в Финляндии - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что Финляндия начала засекречивать информацию об экспорте оружия. Отмечается, что первая засекреченная экспортная лицензия была предоставлена в июне 2021 года. С тех пор было выдано 19 тайных экспортных лицензий для восьми стран.

В то же время президент Финляндии Александр Стубб предостерег Россию не играть с Трампом. Финский лидер отметил, что после последнего общения с президентом США он почувствовал его раздражение относительно действий РФ.

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