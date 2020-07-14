Неизвестные угрожали взорвать самолет Краков-Дублин, лайнер экстренно приземлился (видео)
Рейс из Кракова в Дублин был вынужден приземлиться после того, как в туалете была обнаружена записка, в которой утверждалось, что на борту находились взрывчатые вещества.
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Об этом сообщает ВВС.
Два истребителя "Тайфун" сопровождали самолет до приземления. Рейс Ryanair экстренно приземлился в Лондоне, где сотрудники полиции провели проверку.
Как сообщается, самолет был доставлен на удаленную стойку, где пассажиры благополучно высадились.
Пресс-секретарь Ryanair сообщила, что "самолет и пассажиры проверяются полицией Великобритании, которая решит, когда они могут отправиться в Дублин на запасном самолете".
Looks like two eurofighters? Circling stansted airport... #stansted#stanstedairportpic.twitter.com/JmORybxx7l— Andy Kirby (@AndrewJohnKirby) July 13, 2020
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