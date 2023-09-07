Отмечается, что страны блока выразили решительную солидарность с Румынией.

Румыния проинформировала партнеров по НАТО о падении фрагментов российского дрона на своей территории. Это произошло на заседании Североатлантического совета в среду, 6 сентября.

"В заявлении НАТО отмечается, что Румыния проинформировала союзников по НАТО об инциденте с дроном россиян на сегодняшнем заседании Североатлантического совета", – написал журналист Радио Свобода Рикард Джозвяк в социальной сети X (ранее – Twitter).

По его словам, страны Альянса выразили "решительную солидарность" с Румынией.

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"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и поддерживаем тесный контакт с нашим союзником Румынией", – процитировал он заявление НАТО.

Падение дрона РФ в Румынии

Во время дроновой атаки РФ по портам в Одесской области 4 сентября один из ударных БПЛА упал на территории Румынии. Власти страны признали это не сразу.

В частности, президент Румынии Клаус Йоханнис 5 сентября заявил, что на их территорию не падали ни обломки, ни сами российские беспилотники.

Уже 6 сентября румынское Министерство обороны подтвердило, что обнаружило обломки российского дрона в районе Плауру в уезде Тулча.

В тот же день президент страны Клаус Йоханнис заявил,что это "недопустимая ситуация" и серьезное нарушение суверенитета страны. При этом он подчеркнул, что Румыния в безопасности и очень хорошо защищена со стороны НАТО.

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