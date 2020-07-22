По $1 миллиону: США объявили вознаграждение за двух украинских хакеров

Соединенные Штаты разыскивают граждан Украины Артема Радченко и Александра Еременко, которым инкриминируют 16 статей.

В Соединенных Штатах Америки объявили в розыск двух украинских хакеров и обещают до 1 млн долларов за информацию о каждом.

Об этом сообщается на сайте Посольства США в Украине.

«Сегодня Государственный департамент США объявляет вознаграждение в размере до 1 миллиона долларов США (за каждого разыскиваемого) за информацию, которая поможет арестовать и/или осудить граждан Украины Артема Вячеславовича Радченко и Александра Витальевича Еременко за их участие в транснациональной организованной преступности, в частности в киберпреступлениях», - говорится в сообщении.

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В Госдепартаменте отмечают, что преступная деятельность указанных украинцев «достигает мирового масштаба». «Мы приветствуем сотрудничество и координацию действий со всеми правительствами, чтобы привлечь этих преступников к ответственности и защитить невинных граждан во всем мире», заявили в Госдепартаменте.

Отмечается, что в январе 2020 года, по результатам проведенного Секретной службой США расследования, было предъявлено обвинение против Радченко и Еременко по 16 статьям. Их обвиняют в сговоре для совершения мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и кибермошенничества. «Обвинение утверждает, что Радченко и Еременко взломали электронную систему сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам США и похитили тысячи конфиденциальных файлов, которые затем незаконно продали, чтобы получить прибыль. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подала иск, выдвинув обвинения против Еременко и других физических и юридических лиц», - говорится в сообщении.

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