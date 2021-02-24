Российского актера Дмитрия Писаренко обнаружили мертвым в его квартире в центре Москвы.
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Об этом сообщает «ТАСС», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Родственник актера, который раз в неделю навещал его и привозил продукты, вызвал полицию, когда в один из визитов ему никто не открыл дверь. По словам родственника, актер был болен острым панкреатитом.
Правоохранители не нашли на теле 61-летнего мужчины следов насильственной смерти.
Писаренко активно снимался в 80-е и 90-е годы – известен по ролям в лентах «Лермонтов», «Ревизор» и «Царь Иван Грозный».
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