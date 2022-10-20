Происходит "патрулирование".

В сторону границы Беларуси и Украины подлетали несколько российских истребителей. МО Беларуси назвало это "патрулированием границы Союзного государства".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В эти минуты российская авиационная составляющая региональной группировки войск (сил) осуществляет плановое патрулирование воздушных границ Союзного государства", – говорится в сообщении, которое было распространено в то время, как по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

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Одновременно "Беларускі Гаюн" сообщал, что в 10:05-10:10 зафиксированы взлеты российских истребителей Миг-31К с военного аэродрома в Мачулищах и Барановичах.

Первый борт пробыл в воздухе около 1,5 часов, при этом его сопровождали два истребителя, которые взлетали с аэродрома в Барановичах. В 10:32 фиксировали пролёт истребителя в направлении Гомеля в приграничной Гомельской области.

Военная угроза со стороны Беларуси: последние новости

Накануне Лукашенко обвинил Украину в подготовке нападения на Беларусь и принял решение о создании совместной с Россией группировки войск. 15 октября в Беларусь прибыли первые эшелоны с российскими военными. Всего, по данным украинской разведки, Россия планирует разместить в Беларуси 20 тысяч мобилизованных.

Журналисты проанализировали спутниковые снимки с аэродрома Зябровка под беларуским Гомелем и пришли к выводу, что там в течение последнего месяца происходят активные изменения, прибывают российские войска и новая техника.

18 октября над Минском были замечены три истребителя-перехватчика Миг-31К специальной модификации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" не исключает, что вместе с Миг-31К российские военно-транспортные самолеты Ил-76 ВКС РФ, прибывшие на тот же аэродром в тот же день, привезли в Беларусь и сами "Кинжалы".

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