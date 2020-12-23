Историк прокомментировал ситуацию с отравлением Навального.

Российский историк Валерий Соловей убежден, что отравление российского оппозиционного политика Алексея Навального разбило вдребезги остатки репутации Кремля и российских спецслужб, что в итоге нанесет удар и по репутации всей России.

Об этом он заявил в эфире Апостроф TV. По словам историка, именно такое развитие событий и, в частности, сам механизм отравления Навального он предсказывал ранее.

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"Я описывал подоплеку его отравления-точнее, технику - еще в августе. Сейчас все это подтвердилось. Да, яд был нанесен на одежду, оттуда он попал на бутылку с водой, которую Навальный пил у себя в номере. Эта бутылка оказалась в распоряжении немецких исследователей. Второе отравление было уже перед его посадкой в самолет, где его пытались отравить жидкостью. Были еще попытки третьего отравления, когда ему попытались ввести еще один токсин", - рассказал Соловей.

Он пояснил, что в первый и второй раз Навальному вводили один токсин - модификацию "зомана", которая называется "Зум".

"Зоман" - это вещество класса "Новичка". В третий раз ему пытались ввести токсин, который снижает, если мне не изменяет память, инсулиновый индекс. Не очень понятно, смогли ли его ввести. Это то, что касается техники. А вот что касается репутации: если у российских властей и Кремля еще были остатки репутации, то сейчас они разодраны на куски. Никакой репутации уже нет. Это абсолютно скандальная история, которая имеет массу подтверждений. Эту историю сейчас показали всему миру", - отметил Соловей.

Он назвал отравление Навального позором профессионализма российских спецслужб.

"Я понимаю, что это звучит цинично, но это так. Это позор для Кремля, который осуществлял такую политику. Это позор для России, потому что, естественно, репутация Кремля сказывается на репутации всей страны. Что тут еще можно сказать? Это одно из первых позорных откровений, с которым мы столкнулись. Но, к сожалению, это не последнее откровение. Чем дальше, тем больше скандальных историй будет появляться в связи с действиями российских властей", - резюмировал историк.

Отравление Навального: что случилось с оппозиционером

Российский оппозиционер Алексей Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Политика госпитализировали.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш заявила, что у Алексея Навального «токсическое отравление».

Впоследствии Навального эвакуировали из омской больницы на лечение в берлинскую клинику Charite (Шарите), где обнаружили яд в организме оппозиционера.

2 сентября пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш сообщила, что, по информации правительства Германии, политика отравили веществом из группы "Новичок".

3 сентября, Песков заявил, что нет "ни одного повода" обвинять Россию в отравлении Навального ядом семейства «Новичок».

4 сентября эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ подтвердили, что нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального, а также на бутылке, из которой он пил.

4 сентября послы всех 30 стран-членов НАТО на экстренном заседании выступили с требованием провести международное расследование в связи с отравлением Навального.

9 сентября Минобороны Германии сообщило, что результаты анализов проб, взятых у Навального, переданы в Организацию по запрещению химического оружия.

10 сентября стало известно, что Навальный полностью вышел из комы. По данным журналистов, он помнит все, что предшествовало отравлению – вплоть до того момента, как он потерял сознание в самолете.

Правительство ФРГ заявило, что наличие в пробах Навального вещества из группы "Новичок" подтверждено данным трех независимых лабораторий, в том числе экспертами из Франции и Швеции.

14 декабря CNN сообщило, что Навального отравили агенты элитного подразделения ФСБ, названы их имена.

21 декабря Навальный заявил, что позвонил своему предполагаемому отравителю, офицеру ФСБ Константину Кудрявцеву и обнародовал видео разговора с ним. По словам Навального, звонок Кудрявцеву был сделан утром 14 декабря - за несколько часов до публикации расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ.

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Автор: Андрей Василюк