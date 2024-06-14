В США считают, что российские военные корабли, прибывшие в кубинские воды, не представляют угрозы.

Военные корабли РФ прибыли в порт кубиской столицы Гаваны для совместных с вооруженными силами Кубы военно-морских учений.

В американской администрации подтвердили, что российские военные корабли не представляют угрозы. "Мы следим за маршрутами. Ни корабли, ни подводная лодка не представляют прямой угрозы США", - сказал на условиях анонимности представитель администрации.

Представитель Госдепартамента заявил, что такого рода маневры РФ на Кубе являются "обычными военно-морскими визитами". При этом в РФ заверили, что этот визит не представляет угрозы и продлится шесть дней. А Куба заявила, что подобные маневры являются стандартной практикой для военно-морских подразделений дружественных Гаване стран и что участвующие в маневрах корабли не несут ядерного оружия и не представляют угрозы.

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В порт Гаваны прибыли топливозаправщик "Академик Пашин", буксир "Николай Чикер", атомная подводная лодка (АПЛ) "Казань" и фрегат "Адмирал Горшков". АПЛ "Казань", проекта Ясень-М, о которой в росСМИ было много хвалебных статей, известна тем, что она не была сдана в срок в 2017 году. Ее отправили на "доработку из-за конструктивных недостатков".

Американские официальные лица прогнозируют, что российские корабли останутся в регионе на все лето и, возможно, сделают остановку в Венесуэле.

Матье Булеге из института международных отношений в Лондоне считает, что в контексте полномасштабного вторжения РФ в Украину, эти маневры являются своего рода провокацией, чтобы показать, что "РФ не изолирована в международном сообществе и может взаимодействовать с другими государствами", передает Голос Америки.

"Способность флота РФ поддерживать конкурентоспособность против американского флота, особенно на таком расстоянии ограничена до крайности в любом контексте военных действий", - высказал мнение старший научный сотрудник Королевского института объединенных служб в Лондоне Сидарт Каушал.

Другие новости о флоте РФ у берегов Кубы

У берегов Кубы "засветилась" одна из новых подводных лодок России, что вызывает наибольшее беспокойство в НАТО. Она находится там накануне запланированных военных учений.

Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами "Казань" из относительно нового класса. Эти субмарины годами волновали вооруженные силы США и Запада из-за своей незаметности и ударных возможностей.

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