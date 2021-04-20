Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов.
Высланные российские дипломаты и члены их семей покинули Чехию на правительственном самолете РФ "Ил-96", сообщает в Facebook ČT24.
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Как можно рассмотреть на фото, российские дипломаты забрали с собой множество вещей, в том числе даже гладильную доску.
Напомним, 18 дипломатов РФ были идентифицированы чешской властью как сотрудники российских спецслужб. В ответ Россия также объявила персонами нон грата 20 сотрудников Посольства Чехии.
Чешские обвинения в адрес РФ
- Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.
- Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.
- По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.
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