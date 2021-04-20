За высланными дипломатами прилетел правительственный самолет РФ.

Министерство иностранных дел Чехии выслало из страны 18 российских дипломатов.

Высланные российские дипломаты и члены их семей покинули Чехию на правительственном самолете РФ "Ил-96", сообщает в Facebook ČT24.

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Как можно рассмотреть на фото, российские дипломаты забрали с собой множество вещей, в том числе даже гладильную доску.

Напомним, 18 дипломатов РФ были идентифицированы чешской властью как сотрудники российских спецслужб. В ответ Россия также объявила персонами нон грата 20 сотрудников Посольства Чехии.

Чешские обвинения в адрес РФ

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил об обоснованных подозрений в причастности российских спецслужб к взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году.

Министерство иностранных дел Чехии высылает из страны 18 российских дипломатов. По информации МИД, 18 дипломатов РФ были идентифицированы как сотрудники российских спецслужб.

По данным чешских СМИ, взрыв на складах боеприпасов в чешском комплексе Врбетице в 2014 году вероятнее всего был устроен российскими агентами, чтобы сорвать поставки оружия. В частности - для силовых подразделений Украины.

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Автор: Екатерина Лиманская