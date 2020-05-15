В Москве отреагировали на продление в Украине запрета российских соцсетей

В МИД РФ считают это "грубым нарушением основополагающих принципов международного права".

Продление президентом Украины Владимиром Зеленским запрета на доступ к российским сайтам и платформам социальных сетей в России расценили как "акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ.

"Подобные действия являются грубым нарушением таких основополагающих принципов международного права, как свобода выражения мнения и равный доступ к информации", - считают в российском МИД.

"В очередной раз украинское руководство продемонстрировало на практике, что не собирается пересматривать дискриминационную и противоправную политику в отношении российских медиа-ресурсов. Расцениваем этот шаг как акт прямой цензуры, направленный на зачистку информационного пространства страны от альтернативных точек зрения", - подчеркнули в ведомстве.

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Россия призвала профильные международные структуры, в том числе представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать должным образом.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно персональных и экономических санкций, которым еще на три года продлевается запрет российских соцсетей в Украине. Среди них Яндекс, "Яндекс.Украина", Mail.ru, "ВКонтакте", "Одноклассники", "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и пр.

Это предусмотрено подписанным указом от 14 мая 2020 года.

13 мая Верховная Рада поддержала продление санкций против российских социальных сетей и интернет-сервисов.

В 2017 году президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о запрете на работу в Украине "Яндекс", Mail.ru, "ВКонтакте" и "Одноклассников" сроком на три года.

Поводом для этого стало использование этих компаний и соцсетей спецслужбами РФ для информационной войны.