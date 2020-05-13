Рада поддержала продление блокировки российских соцсетей

Соответствующее постановление поддержали 248 народных депутатов.

Верховная Рада приняла постановление о поддержке продления блокировки российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Как передает корреспондент УНИАН, за постановление об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) (№3319) проголосовали 248 народных депутатов. "Против" - 16, "воздержались" - 17, "не голосовали" - 52.

Согласно пояснительной записке к постановлению, целью и задачами принятия постановления является обеспечение предпосылок для принятия решения Советом национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о продлении срока применения персональных специальных экономических и других санкций в отношении российских веб-ресурсов.

Перед голосованием первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Роман Лозинский (фракция "Голос") призвал парламент поддержать постановление.

В свою очередь председатель комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич сообщил, что его комитет рекомендовал парламенту принять за основу и в целом постановление.

В то же время председатель парламента Дмитрий Разумков сказал, что вопрос, который вынесен на внеочередное заседание, для него недостаточно понятен, потому что "17 членов Совета национальной безопасности и обороны приняли решение о санкциях". "Сейчас это решение ожидает указ президента. Есть обращения народных депутатов и постановление, которое предлагают рассмотреть, я не могу об этом отрицать, однако, при всем уважении, это не зона ответственности и компетенция Верховной Рады Украины", - сказал Разумков.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов внес в СНБО предложение о продлении еще на три года запрета на пользование российскими сетями.

7 мая Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал принять постановление о продлении блокировки российских социальных сетей Mail.ru, «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Сегодня, 13 мая, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что проект указа президента Украины о продлении запрета российских сайтов и соцсетей в Украине уже передан в Офис главы государства.

*** Весной 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО о блокировке в Украине доступа к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсов Yandex, Mail.ru, а также о запрете использования бухгалтерского программного продукта «1С». Позже соответствующие списки были расширены, а действие санкций продлено.