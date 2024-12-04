В Тартусе находятся, в частности, несколько кораблей ЧФ РФ, которые "застряли" там из-за войны в Украине.

Сейчас на военно-морской базе РФ в Тартусе (Сирия) базируются боевые корабли оккупантов с общим залпом 40 "Калибров".

Руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко на своей странице в Facebook сообщил, что такой ударный потенциал в регионе выглядит очень скромно, и является, скорее, "демонстрацией флага".

Он призывает не спешить с выводами и сенсациями. Специалист объясняет, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Турции перекрыли проливы Дарданеллы и Босфор для любых военных кораблей, в том числе российских. Именно с того времени пункт базирования ВМФ РФ в Тартусе фактически потерял свое значение с точки зрения возможного и желаемого для оккупантов влияния на ситуацию в Черном море.

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"Аналогично это касается и его значения как конечного пункта "сирийского экспресса" - морского логистического проекта по снабжению военного контингента РФ в Сирии. Мы ежемесячно фиксировали лишь заходы в тот порт из Черного моря 1-2 небольших танкеров дедвейтом 3-5 тысяч тонн", - рассказал Клименко.

По его данным, по состоянию на начало декабря в Средиземном море на Тартусе находятся два фрегата Северного флота (проект 22350) "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко", имеющие на борту по 16 ракет типа "Калибр" и, возможно, ракеты "Циркон".

Также в указанном сирийском порту сейчас базируются определенные боевые единицы Черноморского флота РФ, которые в 2022 году там "застряли" из-за перекрытия Турцией Дарданеллы и Босфора. В частности, это фрегат "Адмирал Григорович" (проект 11356Р, на борту есть 8 "Калибров") и подводная лодка "Новороссийск" (проект 636.3, 4 ракеты "Калибр").

Кроме того, в Тартусе находится разведывательный корабль "Янтарь" (Северный флот), два танкера "Ельня" (Балтийский флот) и "Вязьма" (Северный флот).

По мнению Клименко, по своему общему ударному потенциалу (44 крылатые ракеты) эта группировка выглядит в Средиземном море "никак", и не имеет никакого военно-морского значения с точки зрения вооружения. Он объясняет, что только один основной боевой корабль такого класса ВМС США - ракетный эсминец типа "Арли Берк" имеет на вооружении 96 крылатых ракет.

"То есть максимум, что могут делать корабли РФ - "демонстрация флага", над которым уже весь мир... Так что, если эта "флотилия" вынуждена будет оставить Тартус (пока это не факт, а предположение), то это будет иметь лишь морально-психологическое значение. Это тоже неплохо - добавит аргументов через СМИ тем западным политикам, которые считают, что уже давно пора прекратить бояться россиян...", - предполагает специалист.

Сможет ли конфликт в Сирии отвлечь РФ от войны в Украине

Напомним, что аналитики американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия эвакуирует военно-морские активы со своей базы в Тартусе, что может означать, что она не намерена отправлять значительные подкрепления для поддержки режима Башара Асада в ближайшем будущем.

OSINT-аналитик MT Anderson также говорил о том, что, согласно спутниковым снимкам, Россия вывела со своей базы в Тартусе фактически все суда, которые там находились.

Как отмечают аналитики, Россия не может перебросить эти суда в свои черноморские порты из-за позиции Турции, поэтому она, скорее всего, перебросит их на свои базы на северо-западе России и в Калининградскую область.

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