Перед началом широкомасштабного военного вторжения в Украину, Россия перешла в атаку в информационном поле. Очень отчетливо этот процесс можно было наблюдать в начале 2022 года, или даже в конце 2021-го. И это был не первый подобный случай в истории. В 1937-38 годах комиссариат пропаганды и информации гитлеровской Германии неоднократно "оправдывал" вторжение в юго-восточную и восточную Европу. Прошло почти сто лет, но тот же метод продолжает работать. Только на этот раз изменилось направление - волна пошла с востока.

Пропагандисты РФ удалось распространить дезинформацию даже в информпространстве Южного Кавказа и Турции

Российская пропагандистская машина использовала якобы независимые от государства СМИ для открытого распространения дезинформации о неких "неофашистских организациях в Украине", "агрессии против русского языка или неукраинцев" и прочей лжи. Они призывали государство - Кремль, которое якобы безразлично к этому вопросу, к открытому вторжению в Украину. И заготовка российских пропагандистов о "неофашизме и национализме в Украине" создала идеологическую основу для военного вторжения России 24 февраля 2022 года, чему я являюсь непосредственным свидетелем. Нападение, начавшееся рано утром 24 февраля, подтвердило мою убежденность в том, что за этой пропагандой стоит именно Кремль.

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Пропагандисты РФ повсюду в мире распространяли лозунги о "фашизме в Украине" и "шовинизме в Украине", пытаясь оправдать действия своей армии, армии захватчика, вторгшейся в соседнюю страну... Им удалось распространить дезинформацию даже в информпространстве Южного Кавказа и Турции. Иногда я получал вопросы от своих коллег из этих регионов по данному поводу. Как раз в это же время, будучи иностранным журналистом, я брал интервью и готовил репортажи на русском языке в различных уголках Украины (каждый месяц я езжу в командировки в разные регионы страны, и моей работе никто не препятствует даже сейчас).

А один случай, произошедший со мной в первые дни войны, породил еще большее отвращение к пропаганде РФ.

Было начало марта 2022 года. Киев был окружен российской армией. Город подвергался интенсивным обстрелам. Большинство моих знакомых покинули Киев. Уехал даже мой коллега из Азербайджана. Из-за неожиданно начавшихся боевых действий рынки опустели, возникла острая нехватка продовольствия. В городе была очень напряженная обстановка, банки не работали, поэтому я не мог получать необходимую финансовую помощь из Азербайджана, чтобы жить и работать. Но я об отъезде даже не думал.

В один из дней в доме, где я снимал квартиру на Дмитриевской улице, почти половина жильцов которого уже уехала, раздался звонок в дверь. На пороге стояла соседка с верхнего этажа, женщина лет пятидесяти. В руках она держала небольшой пакет с продуктами и водой. Она протянула мне его со словами: "Вы здесь на чужбине, пожалуйста, не чувствуйте себя одиноким. Можете принять нас за своих родных. Что бы ни понадобилось, обращайтесь".

Женщина ушла, я даже не сообразил ее поблагодарить, так был тронут этим поступком. Мы с ней - люди разных национальностей и исповедуем разные религии, в ее дом неожиданно пришла страшная война. Но в этой суматохе она переживает из-за приезжего человека!

Именно под воздействием пропагандистской машины россияне принимают каждый разрушенный дом в Украине за "фашистскую военную базу"

Большинство украинцев, оставшихся в Киеве и знавших меня, звонили мне, спрашивали, что мне нужно, переживали за меня. Точно так же, как и до войны. Война не смогла помешать украинцам быть толерантными и гостеприимными...

На этом фоне неприязнь к пропагандистской машине Кремля только растет, но растут и рамки этого парадокса. Жилые дома практически во всех городах Украины, включая столицу, ежедневно подвергаются ракетным обстрелам и атакам беспилотников со стороны России. Я наблюдаю это во всех областях Украины, где успел побывать (Харьковская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Донецкая области). И буквально через несколько минут после каждой атаки в российской прессе появляется информация о ней: "В Украине уничтожено еще несколько военных объектов", "Уничтожены неофашистские лагеря" и т.д.

Именно под воздействием этой пропагандистской машины россияне принимают каждый разрушенный дом в Украине за "фашистскую военную базу", а убитых мирных жителей - за "уничтоженных нацистов". И я не говорю об аудиториях соседних с Россией стран, которые также становятся жертвами этой чудовищной лжи…

Когда люди в массе своей становятся жертвами не столько физического, сколько морально-психологического террора, это приводит к глобальной трагедии. Мы видели это на примере Германии и обществ, находившихся под ее влиянием в начале прошлого века. Поэтому, чтобы не допустить повторения подобной ситуации, здоровые медиа-институты должны расширять свой охват и завоевывать более широкую аудиторию. Здоровые СМИ - это ответственный за благополучное будущее человечества институт. Конечно, при наличии необходимых фактологических и оперативных возможностей для работы...

В моем родном Азербайджане, мы пережили горький опыт неправильной внешней информационной политики

В настоящее время в Украине работают десятки тысяч представителей зарубежных СМИ. Конечно, основную массу составляют медиаорганизации, представляющие западные страны. С ними же предпочитает сотрудничать и ряд официальных органов Украины. По крайней мере, именно это я вижу на фоне своей деятельности и наблюдений за работой коллег с востока. И я считаю это серьезной ошибкой. Сегодня героические украинцы сражаются за будущее Украины на всех фронтах, и на информационном фронте не должно быть пробелов. Не нужно делать различий между аудиториями.

В моем родном Азербайджане, мы пережили горький опыт неправильной внешней информационной политики.

К сожалению, начиная с 1988 года, "благодаря" интригам Кремля, о первом Карабахском конфликте, начавшемся с покушения Армении на территориальную целостность Азербайджана, и в советском обществе, и за рубежом распространялась волна несбалансированной информации. Пропагандистская машина завуалировала истину. Агрессия против азербайджанцев и массовые убийства в Карабахе в 1988-1994 годах были практически неизвестны широкой аудитории. О них никто не писал, за исключением одного-двух СМИ.

В ноябре 2020 года, в ходе второй Карабахской войны, удары Армении по азербайджанскому городу Гянджа ракетами типа "Искандер" были представлены армянской и российской прессой, как якобы удары по какому-то военному объекту. В реальности, в результате этих ударов, в Гяндже были разрушены жилые дома, погибли гражданские лица, среди которых были малолетние дети...

Но мы не отчаивались. Мы смогли донести правду миру. И доказали, что правда рано или поздно восторжествует. Так будет и в Украине.

Мубариз Асланов, специальный корреспондент ИА Report.az и BakuTV