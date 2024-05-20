На пути стоят противоречивые политические взгляды, конкурентная борьба и американское доминирование.

Вторжение России в Украину вывело Европу из состояния самоуспокоения в отношении военных расходов. После того, как оборонные бюджеты были сокращены в течение десятилетий после распада Советского Союза, война вновь активизировала усилия Европы по развитию собственных военных производственных мощностей и почти пустых арсеналов, пишет The New York Times.

"Но вызовы, которые стоят перед Европой, касаются не только денег. На пути к более скоординированной и эффективной военной машине стоят сложные политические и логистические препятствия. И они угрожают серьезно затормозить любое быстрое усиление обороноспособности Европы – даже в условиях обострения напряженности между Россией и ее соседями", – говорится в статье.

Директор программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Макс Бергманн подчеркнул, что Европа имеет 27 военно-промышленных комплексов, а не один.

Видео дня

В то же время НАТО все еще определяет общую оборонную стратегию и цели расходов для Европы, но не контролирует процесс закупки оборудования. Каждая страна-член имеет собственную оборонную структуру, культуру, приоритеты и компании, которым отдает предпочтение, и каждое правительство оставляет за собой последнее слово относительно того, что покупать.

"Даже когда они покупают один и тот же немецкий танк, они строят его по-разному, чтобы национальная оборонная компания могла получить свой кусок", – сказал Бергманн.

Разъединенный оборонный рынок затрудняет для Европы в целом оптимизацию затрат и обеспечение взаимозаменяемости оборудования, деталей и боеприпасов через национальные границы.

Конкурирующие политические видения

Франция и Германия, две крупнейшие экономики Европейского союза, имеют два крупнейших оборонных бюджета среди стран-членов и в этом году потратят в общей сложности 120 миллиардов долларов. Однако они стоят по разные стороны дебатов. Франция, которая имеет собственный ядерный арсенал, больше всего в Европе настаивает на том, чтобы инвестировать в более сильные и самодостаточные вооруженные силы. В то же время Германия, не имеющая собственного ядерного оружия, чувствует себя более комфортно в неравноправном партнерстве Европы с США.

"Сегодня усилия, направленные на пополнение истощенного европейского арсенала, происходят в двух направлениях: такие страны, как Польша и Германия, покупают истребители, ракеты и боеприпасы у США и азиатских союзников, а Франция настаивает на ускорении развития оборонной промышленности "Сделано в Европе" с целью повышения самодостаточности", – указывают авторы.

Франция, Испания и Италия, а также Швеция, которая в этом году стала самым новым членом НАТО, утверждают, что европейское финансирование должно быть использовано для инвестирования в европейские линии по производству военной техники, повышения устойчивости цепей поставок и производства сырья и компонентов вместо их импорта. Европейская комиссия выступила с подобным заявлением в марте, когда опубликовала Европейскую оборонно-промышленную стратегию, направленную на укрепление европейской военно-промышленной базы.

За последние два года 78% оборонного оборудования, приобретенного членами ЕС, было куплено за пределами блока – преимущественно у американских производителей оружия, которые не заинтересованы в усилении конкуренции со стороны Европы. Новая промышленная стратегия ЕС предусматривает, что к 2030 году страны должны тратить половину своих оборонных бюджетов на поставщиков из ЕС, а к 2035 году – 60%. Микаэль Йоханссон, исполнительный директор шведского производителя оружия Saab, сказал, что стратегия ЕС "указывает в правильном направлении".

Имея разрозненные оборонные компании, которые редко сотрудничают, Европа производит в пять раз больше систем вооружений, чем США, в таких категориях, как танки, истребители, подводные лодки и боеприпасы. По словам Курта Браатца, директора по коммуникациям французско-немецкого конгломерата KNDS, в таком раздробленном состоянии отрасль не может конкурировать с американскими оружейными гигантами, такими как "Боинг", Lockheed Martin и General Dynamics. "Консолидация действительно необходима".

Только крупное предприятие может создать необходимую экономию на масштабах и производить достаточно вооружений на экспорт, чтобы сделать отрасль прибыльной. Такие разговоры вызывают дискомфорт в европейских столицах. "Когда вы начинаете говорить о слияниях, вы говорите о закрытии компаний в некоторых странах и потере рабочих мест. А никто не хочет терять рабочие места", – заявил Гаспар Шницлер, руководитель программы оборонной промышленности и промышленности безопасности во Французском институте международных и стратегических дел.

Военная промышленность Европы

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что реваншистскую антиевропейскую диктатуру и Россию можно остановить с помощью преобладающей оборонной мощи, а потому необходимо совместное наращивание промышленности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отмечал, что Лондон переводит свою оборонную промышленность на военные рельсы. Также страна увеличит расходы на оборону до 2,5% ВВП до конца этого десятилетия.

Вас также могут заинтересовать новости: