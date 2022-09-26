Эстония отказывает во въезде лицам с двойным гражданством, если одно из них российское.

Россияне с двойным гражданством не смогут сбежать от мобилизации в Эстонию. Их не спасут даже уже имеющиеся шенгенские визы.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.

По данным издания, Эстония решила прибегнуть к таким мирам из-за увечеличения потока россиян с двойным гражданством. После того, как Путин объявил о мобилизации, поток желающих пересечь границу значительно увеличился.

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По данным ERR, в Департаменте полиции и погранохраны Эстонии уже подтвердили, что россиянам с двойным гражданством запрещено въезжать в страну даже с шенгенской визой. По словам пресс-секретаря Департамента Эстонии Бритта Зеппа, Эстония применяет более строгие правила к этой группе путешественников, поскольку они еще и лгут.

"Действительно, российско-израильским гражданам также был запрещен въезд в страну на погранпереходе, в первую очередь потому, что люди сообщали ложную информацию, и были основания полагать, что их заявления о действительной цели поездки не соответствуют действительности. как уже было сказано", — сказал Зепп.

В Министерстве внутренних дел Эстонии отметили, что лица с двойным гражданством, одно из которых российское, по-прежнему могут пересекать границу при условии, что их въезд является законным и целенаправленным.

"Все решения принимаются для безопасности Эстонии и всей Шенгенской зоны" , — заявил заместитель министра внутренней безопасности МВД Вейко Коммусаар.

Мобилизация РФ: как Путин решил "демилитаризовать" свою страну

РФ несет немалые потери в Украине, но продолжает этот отрицать и лжет своим гражданам. Однако на фоне этого Путин объявил о частичной мобилизации. Изначально речь шла о том, что призыв затронет около 300 тысяч россиян, однако вскоре СМИ сообщили, что РФ планирует пустить на "пушечное мясо" больше миллиона граждан.

На этом ложь Путина и его прихвостней не закончилась. В Кремле утверждали, что мобилизации подлежат россияне с боевым опытом. Однако оказалось, что в РФ выдают повестки всем мужчинам, из-за этого "взвыла" даже пропагандистка Симоньян.

Это вызвало недовольства у простых россиян. Однако даже риск стать "пушечным мясом" не заставил их открыто и массово протестовать . Наиболее открыто о своем недовольстве решили заявить дагестанцы. Там начались протесты, в ходе которых силовики стреляют и бьют женщин.

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