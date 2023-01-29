На Балканах наметился еще один потенциальный конфликт, в котором заинтересована Москва.

Россия заинтересована в разжигании конфликтов на Балканах, в том числе между Болгарией и Северной Македонией. Об этом заявил министр иностранных дел Македонии Буяр Османи в интервью местной редакции "Радио Свобода".

В последние месяцы заметно ухудшились отношения между Болгарией и Македонией вокруг ряда исторических споров и гарантий прав нацменьшинств. На уходящей неделе из Македонии даже был отозван болгарский посол.

По мнению главы МИД Македонии, нынешнее обострение в отношениях с Болгарией "будет приветствоваться многими третьими сторонами", которые заинтересованы "поддерживать перманентный конфликт" в регионе.

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"Существует заинтересованность третьих сторон в поддержке некогда замороженных конфликтов в этом регионе для того, чтобы иметь возможность легче осуществлять влияние в нашем регионе", – отметил Османи.

На вопрос журналиста, кто является "третьей стороной" в данном случае, македонский дипломат назвал Россию.

Война в Украине – позиция Македонии

В июне президент Северной Македонии предупредил НАТО, что влияние России может дестабилизировать и без того хрупкую ситуацию в Балканском регионе.

В июле Македония передала Украине некоторое количество танков Т-72. Позднее стало известно, что эта небольшая страна также поделилась с Украиной своими штурмовиками советского производства.

Осенью между Украиной и Северной Македонией были подписаны соглашения о расширении зоны свободной торговли.

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