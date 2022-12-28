По словам главы МВД, Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад.

Сербия под влиянием России хочет дестабилизировать ситуацию в регионе. Для этого она поддерживает бунты сербского меньшинства в косовских поселениях.

Таким образом Сербия планирует оправдать защиту преступных группировок. Об этом заявил министр внутренних дел Косова Джелал Швечла, пишет Reuters.

"Сербия под влиянием России повысила состояние военной готовности и отдает приказы на возведение новых баррикад, чтобы оправдать и стать на защиту преступных группировок, которые терроризируют граждан сербской этнической принадлежности, проживающих в Косово", - пояснил он.

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В то же время в Сербии отрицают попытки дестабилизировать ситуацию. Там отмечают, что просто хотят защитить свое меньшинство в Косово. Президент Сербии Александар Вучич отметил, что Сербия "продолжит борьбу за мир и будет искать компромиссные решения".

Ситуация в Косово

В 2008 году Косово в одностороннем порядке объявило о своей независимости от Сербии. Сейчас независимость региона не признает многие страны мира, среди них Сербия и Украина. Фактическим гарантом существования страны НАТО.

Этим летом между властями Косово и сербским меньшинством возник очередной конфликт из-за запрета сербских номерных знаков на автомобилях и новых требований относительно личных документов граждан. В связи с обострением ситуации в Сербии пригрозили вмешательством чтобы защитить сербов, проживающих в Косово.

20 декабря премьер-министр Косова Альбин Курти заявил, что Россия провоцирует рост напряженности в отношениях между Сербией и частично признанным Косово из-за того, что российское вторжение в Украину терпит неудачу.

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