В Москве утверждают, что пока договор соблюдают, но продлится это недолго.

Россия может в отказаться от соблюдения договора о запрете развертывания ядерных ракет малой и средней дальности. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.

По его словам, именно США якобы расшатали и частично разрушили основы стратегической стабильности своей "деструктивной политикой".

"До момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем", – заявил Лавров.

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Он утверждает, что Россия пока продолжает придерживаться ограничений, предусмотренных договорами по ДСНВ (договор о сокращении количества ядерных боеголовок, межконтинентальных балистических ракет и стратегических бомбардировщиков) и по РСМД (наземные ракеты средней и меньшей дальности).

"Однако, как мы неоднократно заявляли, актуальность данных мер напрямую зависит от того, насколько они отвечают нашим интересам. Ситуацию оцениваем на основе анализа дестабилизирующих действий США и НАТО в стратегической сфере и, соответственно, эволюции тех угроз, которые от них проистекают. На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться", – заявил Лавров.

По его словам, США уже якобы начали развертывать вооружения указанного класса в различных регионах мира.

Россия вышла из договоров о ядерном оружии

Как писал УНИАН, в феврале 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия "приостановит" свое участие в совместном с американцами Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Неделю спустя Путин подписал соответствующий указ.

В Вашингтоне заявили, что США не планируют наращивать свой ядерный арсенал после выхода России из ДСНВ. Также американцы объяснили, что ДСНВ нельзя "приостановить", из него можно только выйти.

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