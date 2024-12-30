Россия может в отказаться от соблюдения договора о запрете развертывания ядерных ракет малой и средней дальности. Об этом в интервью "РИА Новости" заявил министр иностранных дел страны-агрессора Сергей Лавров.
По его словам, именно США якобы расшатали и частично разрушили основы стратегической стабильности своей "деструктивной политикой".
"До момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем", – заявил Лавров.
Он утверждает, что Россия пока продолжает придерживаться ограничений, предусмотренных договорами по ДСНВ (договор о сокращении количества ядерных боеголовок, межконтинентальных балистических ракет и стратегических бомбардировщиков) и по РСМД (наземные ракеты средней и меньшей дальности).
"Однако, как мы неоднократно заявляли, актуальность данных мер напрямую зависит от того, насколько они отвечают нашим интересам. Ситуацию оцениваем на основе анализа дестабилизирующих действий США и НАТО в стратегической сфере и, соответственно, эволюции тех угроз, которые от них проистекают. На сегодня очевидно, что, например, наш мораторий на размещение РСМД уже практически нежизнеспособен и от него придется отказываться", – заявил Лавров.
По его словам, США уже якобы начали развертывать вооружения указанного класса в различных регионах мира.
Россия вышла из договоров о ядерном оружии
Как писал УНИАН, в феврале 2023 года Владимир Путин заявил, что Россия "приостановит" свое участие в совместном с американцами Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Неделю спустя Путин подписал соответствующий указ.
В Вашингтоне заявили, что США не планируют наращивать свой ядерный арсенал после выхода России из ДСНВ. Также американцы объяснили, что ДСНВ нельзя "приостановить", из него можно только выйти.