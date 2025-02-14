Бербок заявила, что сотрудничество с Россией невозможно, пока Путин является президентом страны.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа, о том, что он "с удовольствием" принял бы Россию обратно в G7. Она считает, что о сотрудничестве с РФ, пока диктатор Владимир Путин находится у власти, не может быть и речи, пишет dpa.

"Как партнеры по G7, мы неоднократно давали понять в течение последних трех лет после этого жестокого полномасштабного вторжения России: Нормального сотрудничества с этой Россией, с Россией Путина, быть не может", - сказала она.

Глава МИД Германии подчеркнула, что возобновление сотрудничества с РФ возможно, только если политика Кремля изменится. Она добавила, что в таком случае, получится "вернуться на путь мира".

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Также Бербок отметила, что она приветствует переговоры Трампа с Путиным, если этот шаг поможет добиться мира в Украине. Тем не менее она призвала Запад продолжать оказывать давление на Россию.

"Если сейчас есть путь к миру, то весь мир, и прежде всего Европа, вздохнут с облегчением", - заявила глава МИД Германии.

Переговоры между Трампом и Путиным - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал свой разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Он заявил что верит в желание главы РФ завершить полномасштабную войну против Украины.

Кроме того, в Financial Times со ссылкой на украинских и западных высокопоставленных чиновников писали, что Трамп и Путин попытаются договориться о прекращении огня к Пасхе или 9 мая. Отмечается, что президент РФ захочет заключить сделку в знаменательный день.

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