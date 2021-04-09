В МИД Турции заявили, что их проинформировали об американских кораблях две недели назад:

Два военных корабля США пробудут в водах Черного моря до 4 мая.

Об этом США проинформировали Турцию, сообщает Reuters.

Читайте такжеВоенное присутствие РФ у границ Украины самое высокое с 2014 года - Белый домВ МИД Турции заявили, что их проинформировали об американских кораблях две недели назад:

«15 дней назад по дипломатическим каналам нам было отправлено уведомление о том, что два военных корабля США пройдут в Черное море в соответствии с Конвенцией Монтре. Корабли останутся в Черном море до 4 мая».

Корабли пройдут через турецкие проливы будут размещены в Черном море.

Военные корабли США в Черном море: что еще известно

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие недели, чтобы продемонстрировать поддержку Украины, учитывая информацию о наращиваним контингента российских войск на границе.

По словам чиновника, ВМС США регулярно направляют в Черном море свой флот, но развертывание боевых кораблей в настоящее время станет для Москвы особым сигналом.

При этом США были обязаны за 14 дней уведомить о своем намерении войти в Черное море в соответствии с соглашением 1936 года, согласно которому Турция контролирует проливы Босфор и Дарданеллы.

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Автор: Катерина Шварц