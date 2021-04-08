США также продолжат отправлять разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за действиями России.

США рассматривают возможность отправки в ближайшие недели военных кораблей в Черное море, чтобы продемонстрировать поддержку Украины на фоне наращивания контингента российских войск на нашей границе.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в Министерстве обороны США.

По словам чиновника, ВМС США регулярно направляют в Черном море свой флот, но развертывание боевых кораблей в настоящее время станет для Москвы особым сигналом.

CNN отмечает, что США обязаны за 14 дней уведомить о своем намерении войти в Черное море в соответствии с соглашением 1936 года, согласно которому Турция контролирует проливы для входа в море. Пока неизвестно, было ли отправлено такое уведомление.

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Представитель Министерства обороны также сообщил, что США продолжают отправлять разведывательные самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями российских войск в оккупированном Крыму.

Хотя США не рассматривают стягивание российских войск у украинской границе как попытку наступления, чиновник сказал CNN, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить". По текущим оценкам Минобороны США, Россия проводит тренировки и учения, и разведка не сообщает о наличии военных приказов для дальнейших действий, сказал чиновник. При этом он отметил, что в США хорошо осведомлены, что это может измениться в любой момент.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Александр Топчий