В Париже выразили глубокую озабоченность передвижением российских вооруженных сил.

Франция призвала Россию предоставить через ОБСЕ объяснения целей передвижения войск возле границы с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Франции.

Отмечается, что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан провел телефонные разговоры c главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой дипломатии германии Хайко Маасом.

Сообщается, что Париж "считает важным и неотложным", чтобы Россия через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснила структуру и мотивы передвижений своих войск на украинской границе.

"Мы призываем Россию прекратить свои провокации и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации", - говорится в заявлении.

Также Ле Дриан подтвердил полную поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"В этом контексте Франция напоминает, что она не признаёт и не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Мы поддерживаем позицию сдержанности и ответственности, проявленную в этом контексте украинскими властями", - отметили в МИД Франции.

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По словам Ле Дриана, Париж в сотрудничестве с Германией продолжит дипломатические усилия в рамках нормандского формата, чтобы добиться полного выполнения Минских договоренностей.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще стянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с задействованием инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных к границе с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Автор: Александр Топчий