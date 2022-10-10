Эстония хочет подтвердить свою поддержку территориальной целостности Украины.

В эстонском парламенте собирают подписи для внесения на рассмотрение вопроса о признание России государством-спонсором терроризма.

Об этом заявил глава внешнеполитического парламентского комитета Эстонии Марко Михкельсон.

"В Рийгикогу собирают подписи для проекта заявления о признании российского режима террористическим и подтверждения нашей поддержки территориальной целостности Украины", – написал Михкельсон.

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По словам эстонского чиновника, сейчас документ подписали 54 депутата из 101. Проект документа внесут на рассмотрение парламента на заседании во вторник, 11 октября.

Как Эстония помогает Украине

Как сообщал УНИАН, Эстония планирует объявить о передаче нового пакета военной помощи для Украины, в который, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Кроме того, Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина России при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

В течение трех месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония передала нашей стране треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех государств в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

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