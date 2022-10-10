Эстония может признать Россию споносором терроризма / фото ua.depositphotos.com

В эстонском парламенте собирают подписи для внесения на рассмотрение вопроса о признание России государством-спонсором терроризма.

Об этом заявил глава внешнеполитического парламентского комитета Эстонии Марко Михкельсон.

"В Рийгикогу собирают подписи для проекта заявления о признании российского режима террористическим и подтверждения нашей поддержки территориальной целостности Украины", – написал Михкельсон.  

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По словам эстонского чиновника, сейчас документ подписали 54 депутата из 101. Проект документа внесут на рассмотрение парламента на заседании во вторник, 11 октября. 

Документ с подписями членов парламента Эстонии / фото Макро Михкельсон

Как Эстония помогает Украине

Как сообщал УНИАН, Эстония планирует объявить о передаче нового пакета военной помощи для Украины, в который, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение. 

Кроме того, Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина России при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

В течение трех месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину Эстония передала нашей стране треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех государств в мире, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

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