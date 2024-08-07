По словам двух высокопоставленных иранских источников, Иран также настаивает на том, чтобы Россия осуществила поставку истребителей Су-35 Flanker.

Россия начала поставку радаров и средств ПВО в Исламскую Республику Иран на фоне напряженного противостояния Тегерана с Израилем.

Как пишет Forbes, этот шаг потенциально может привести к появлению дополнительных уязвимостей и слабых мест в передовых российских системах, тем более что Израиль уже продемонстрировал свою способность поражать российские системы ПВО в Иране.

Отмечается, что Иран заинтересован в приобретении стратегической зенитной ракетной системы большой дальности С-400 "Триумф". В 2016 году Тегеран приобрел у Москвы современные системы С-300 ПМУ-2, а также эксплуатирует российские системы малой и средней дальности "Бук" и "Тор".

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По словам двух высокопоставленных иранских источников, Иран также настаивает на том, чтобы Россия осуществила поставку истребителей Су-35 Flanker, заказанных Тегераном в 2021 году. Иран рассчитывает получить не менее двух десятков истребителей. Предыдущие сообщения об их скорой поставке оказались преждевременными или откровенно ложными.

"Любые предстоящие или продолжающиеся поставки передовой российской военной техники в Иран сейчас могут оказаться рискованными для Москвы. Иран поклялся напасть на Израиль после того, как 31 июля в Тегеране был убит политический лидер ХАМАС Исмаил Хания. Любая иранская атака, скорее всего, вызовет ответные действия Израиля и, возможно, поражение передовой иранской военной техники, включая системы российского производства", - сказано в материале.

Отмечается, что такой сценарий не просто гипотетический. Когда в апреле Иран обрушил на Израиль беспрецедентный шквал беспилотников и ракет, Израиль в ответ уничтожил радар иранской ЗРС С-300ПМУ-2 в центральной части Исфахана.

Израиль готовился к нанесению ударов по С-300 более десяти лет до удара по Исфахану. В 2013 году его ВВС провели учения против греческих С-300 ПМУ-1, базирующихся на острове Крит, получив ценные сведения об их возможностях и потенциальных уязвимостях, которые они могли бы однажды использовать против сирийской или иранской системы.

В том же году Израиль выступил против поставки Россией С-300 в Дамаск, даже намекнув, что превентивно уничтожит любой сирийский С-300 до того, как он вступит в строй.

В 2018 году Россия все же поставила С-300 в Сирию при других обстоятельствах, но, что очень важно, так и не передала его сирийским военным в полном объеме. По сути, это означало, что Сирия не имела разрешения на использование стратегической системы, которая оставалась под командованием и контролем российских военных — против сотен израильских авиаударов по стране. "Сирийский" С-300 отработал один раз в 2022 году и вскоре после этого бесцеремонно вывезен из страны, что ясно показывает, что Сирия никогда не владела им и не контролировала его.

"Поставка современных вооружений Ирану в разгар противостояния с Израилем может привести к столь же негативным для России результатам в случае значительной эскалации. Путин, вероятно, не хочет такого исхода, хотя бы отчасти потому, что это может помешать поставкам иранских беспилотников и другого оборудования для его армии. Он призвал Тегеран избегать нападения на израильское гражданское население, несомненно, понимая, что это увеличит вероятность эскалации или даже тотальной войны", - отмечают аналитики.

Хотя остается неясным, что именно Россия поставляет в настоящее время. Вряд ли это то, что позволит Ирану в короткие сроки существенно усилить свою оборону - например, С- 400 или эскадрилью Су-35. Тем не менее, даже если Россия поставляет передовые компоненты для будущих или существующих иранских систем, Израиль все еще может принять решение уничтожить их, пока они еще находятся на хранении. Такой шаг может одновременно помешать Ирану модернизировать свои вооруженные силы и продемонстрировать, что Израиль решительно против того, чтобы Москва поставляла Тегерану передовые вооружения.

"Все эти факторы указывают, что Россия вновь рискует репутацией своей отечественной оружейной промышленности, и без того пострадавшей от Украины. В данном случае ее готовность к этому может подчеркнуть, насколько зависимой от иранской доброй воли она стала за последние два с половиной года", - добавили журналисты.

Россия дает оружие Ирану - что известно

Иранские официальные лица запросили военное оборудование, и Россия уже начала его поставку, заявила газета The New York Times. Газета ссылается на двух анонимных иранских чиновников, один из которых является членом могущественного военизированного Корпуса стражей исламской революции. В сообщении не уточняется, какое именно оборудование поставляет Россия.

Российские официальные лица продолжают координацию и военное сотрудничество с Ираном. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), одной из причин является беспокойство о российских интересах в регионе, но дело не только в этом.

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