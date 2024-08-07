Кроме того, это решение подчеркивает зависимость России от Ирана.

Российские официальные лица продолжают координацию и военное сотрудничество с Ираном. Как отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW), одной из причин является беспокойство о российских интересах в регионе, но дело не только в этом.

Как отмечается в анализе, иранский дипломат сообщил IranWire, что Россия выступает против ударов Ирана, которые могут привести к гибели мирных жителей из-за большого количества российских граждан, проживающих в Израиле.

При этом Россия помогает Ирану в его усилиях по улучшению своей противовоздушной обороны от израильских атак. The New York Times сообщила, что Россия начала поставлять передовые радары и системы ПВО в Иран. Иранские СМИ ранее сообщали, что Иран пытался приобрести российские системы ПВО, чтобы улучшить сеть ПВО Ирана и защититься от израильского удара.

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"ISW продолжает оценивать, что Россия расширяет свое сотрудничество с Ираном, особенно опираясь на его растущее военное партнерство, чтобы повлиять на принятие решений Западом в пользу России, в частности, подталкивая Запад к удержанию от предоставления дальнейшей военной помощи Украине", - говорится в анализе.

Кроме того, решение России предоставить Ирану радары и системы ПВО, которые могли бы принести значительную пользу российским силам, если бы вместо этого были развернуты в Украине, также подчеркивает продолжающуюся зависимость России от Ирана в отношении другого критического оружия, в том числе высокоточного оружия и компонентов, подчеркивают в ISW.

Помощь России Ирану - что известно

По данным The New York Times, Иран, готовясь к широкомасштабному нападению на Израиль, попросил у России современные системы противовоздушной обороны и радары.

По данным израильских СМИ, Россия уже передала своим иранским союзникам ракетные комплексы "Искандер" и системы радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН". Переброска оружия состоялась с помощью военно-транспортного самолета Ил-76, который совершал многократные рейсы из России в Иран.

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