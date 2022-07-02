Утратили силу 14 соответствующих актов и положений российского правительства.

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения в Украину Россия прекратила участие в частичных и расширенных соглашениях Совета Европы.

Соответсвующее постановление, как сообщает "Радио Свобода" подписано премьер-министром страны-оккупанта Михаилом Мишустиным.

Соглашения, из которых выходит РФ:

Расширенное частичное соглашение по спорту Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах Совета Европы;

Расширенное частичное соглашение Совета Европы "Обсерватория по преподаванию истории в Европе".

Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям ("Группа Помпиду", прежнее название Группа по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением наркотиками и их незаконным оборотом);

Частичное соглашение 1990 года, учреждающее Европейскую комиссию за демократию через право;

Частичное открытое соглашение Совета Европы по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф;

Европейский фонд поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж");

Европейская аудиовизуальная обсерватория;

В результате также утратили силу 14 соответствующих актов и положений российского правительства.

Война в Украине и выход РФ из Совета Европы:

В феврале 2022 года Совет Европы осудил признание Россией независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также вторжение в Украину.

25 февраля Комитет министров СЕ приостановил представительство России в организации, лишив ее права участия в работе самого комитета, Парламентской Ассамблеи и других органов СЕ.

В ответ 15 марта Россия начала процедуру выхода из Совета Европы. После этого в РФ приняли закон о неисполнении решений ЕСПЧ, принятых после 15 марта.

16 марта 2022 года Россию исключили из организации, страна также перестала соблюдать Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод и исполнять решения ЕСПЧ, вынесенные после этой даты.

7 апреля, после того как были опубликованы свидетельства убийств мирного населения в Буче, Генассамблея ООН приняла резолюцию о приостановке участия России в Совете по правам человека.

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