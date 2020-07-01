Россия хотела получить от Беларуси 95% ее власти – посол

В Беларуси считают, что предложение ЕС в этом плане выгоднее и не требует передачи стольких полномочий.

Одно из предложений России, сделано в 2019 году для Беларуси, касалось передачт 95% наднациональных полномочий страны Кремлю.

Об этом в комментарии белорусскому изданию Белта сообщил посол Беларуси в России Владимир Семашко.

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«И когда мы увидели и передали президенту, президент пригласил меня, и я говорю: ну это полное «руки вверх» называется. Я даже не буду дальше продолжать эпитеты: там было все отдать наверх и, я считаю, оставалось всего несколько моментов таких, как у нас милиция, а у вас полиция и так далее. Но такого не может быть», – сказал он.

При этом Семашко сравнил предложение ЕС.

«Когда проанализируешь функции национальные и наднациональные, я насчитал только 18%, которые были отданы на наднациональный уровень, другие функции оставались национальными. А в том документе, который нам 13 февраля 2019 года предлагали, я насчитал 95% функций наднациональных», – пояснил дипломат.

Как сообщал УНИАН, Александр Лукашенко на днях заявил о вмешательстве России во внутренние дела Беларуси.

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