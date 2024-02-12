Поставляли россиянам БПЛА, станки, компьютерные компоненты и полупроводники, от которых они критически зависят.

За первые десять месяцев прошлого года британцы экспортировали в Россию ключевое оборудование на сумму более 100 млн долл. Об этом сообщает The Times.

Многие товары, которые изготовили или разработали в Великобритании, попали в РФ опосредованно: через китайские, гонконгские или турецкие фирмы. Однако товар на сумму примерно 15 миллионов долларов поставили в Россию непосредственно с британских складов. Речь идет о "нескольких" поставщиках.

Среди тех, кто нарастил экспорт в Россию, значится шотландский производитель полупроводников FTDI, который, как стало известно ранее, поставлял микросхемы для российской бронетехники. В прошлом году он поставил Москве компоненты на сумму 1,5 млн долл., в то время как за 2022 год эта сумма составила лишь 500 тыс. долл.

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Однако в целом можно говорить о резком снижении британского экспорта в Россию по сравнению с позапрошлым годом: тогда британцы экспортировали в РФ ключевые компоненты на сумму около 770 млн долл.

Также следует отметить, что в российском оружии обнаружили лишь 28 компонентов британского происхождения, в то время как количество компонентов американского происхождения составило более 2000 единиц. Многие из них сама России производить не может.

Британцы поставили россиянам БПЛА, станки, компьютерные компоненты и полупроводники, от которых они критически зависят.

Британо-российская торговля

Ранее стало известно, что миллионы баррелей топлива, изготовленного из российской нефти, все еще поставляются в Великобританию. Перед этим нефть перерабатывают в других странах, в частности в Индии.

Аналитики подсчитали, что всего за прошлый год в Великобританию поставили около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

В то же время Индия в январе и декабре сокращала закупки российской нефти: за прошлый месяц поставки достигли 12-месячного минимума.

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