Постпред осудил преступления российской армии.

Из-за войны против Украины модернизация российской армии была отброшена на 18 лет назад, заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джеймс Кариуки на заседании Совета безопасности ООН.

"Теперь российская оборонная промышленность разбирает холодильники на запчасти. Она заказывает оружие у КНДР, в нарушение многочисленных резолюций, согласованных в этом зале, по указанию министра иностранных дел России. Приобретая и используя иранские беспилотники, оба государства нарушают резолюцию Совета Безопасности", - заявил он.

Кариуки напомнил об огромных потерях российской армии, задержании антивоенных активистов и арестах журналистов. "И ради чего? Чтобы потерять более половины захваченных с февраля 2022 года земель и пятую часть своего Черноморского флота? Чтобы ее экономика лишилась более 400 миллиардов долларов из-за санкций, а сотни тысяч молодых россиян эмигрировали в поисках лучшего будущего?" - спросил он.

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Заместитель постпреда отметил, что глава МИД России Сергей Лавров говорил в ООН о защите прав русскоязычных в Украине, однако единственная угроза любому гражданскому в Украине по-прежнему исходит от России.

Потери России в Украине: последние новости

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с начала полномасштабного нападения на Украину оккупанты потеряли уже около 376 тысяч 860 человек.

Также сообщалось, что украинская авиация 22 января ударила по восьми районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

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