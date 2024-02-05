Лондон отрицает любой импорт российской нефти с 2022 года.

Несмотря на санкции, миллионы баррелей топлива, изготовленного из российской нефти, все еще импортируется в Великобританию: его перерабатывают в других странах, таких как Индия, а затем отправляют на Туманный Альбион. Об этом сообщает BBC.

"Проблема с этой лазейкой заключается в том, что она увеличивает спрос на российскую нефть и позволяет увеличить объемы продаж, а также повысить ее цену, что увеличивает средства, которые направляются в военную казну Кремля", – говорит аналитик CREA (Центр исследований энергетики и чистого воздуха) Исаак Леви.

Формально эта схема не является незаконной. В то же время она в значительной мере нивелирует санкции, которые ввели против РФ. В самой Великобритании с 2022 года отрицают любой импорт нефти из России.

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В своей исследовательской работе организация Global Witness подсчитала, что всего в течение прошлого года в Великобританию было импортировано около 5,2 миллиона баррелей нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти.

Большая часть импортируемого топлива – 4,6 миллиона баррелей – составляла авиационный керосин, который, по оценкам, использовался в одном из 20 полетов в Великобритании.

Основная часть импорта поступала с индийских нефтеперерабатывающих заводов в Джамнагаре, Вадинаре и Нью-Мангалуре, а также девяти других заводов в нескольких странах, включая Китай.

Оценки, которые сделали CREA и Global Witness, в основном основаны на данных аналитической компании Kpler.

Поставки российской нефти в Индию

Между тем ситуация для россиян не такая уж и безоблачная: как стало известно в начале февраля, Индия второй месяц подряд сокращает закупки российской нефти. В январе ее импорт в Индию упал до 1,3 миллиона баррелей в сутки, что примерно на 4 процента меньше, чем в декабре, когда также был существенный спад.

Напомним, в конце года Индия прекратила прием танкеров с нефтью из России. Им пришлось стать в нейтральных водах у индийского побережья.

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