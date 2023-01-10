Сергей Шойгу дал откровенный анализ того, что России нужно улучшить.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу пообещал создать более обширный арсенал вооружений, укрепить авиационные технологии, чтобы лучше уклоняться от противовоздушной обороны, и улучшить производство беспилотников после серии унижений на полях сражений в Украине.

Как пишет Reuters, Сергей Шойгу заявил высшим генералам, что для обновления армии им придется учитывать опыт боевых действий войны в Сирии, где Россия вмешалась на стороне президента Башара Асада, и в Украине.

"Нам необходимо постоянно анализировать и систематизировать опыт действий наших группировок на Украине и в Сирии и на этой основе составлять программы подготовки личного состава и планы поставок военной техники", - сказал Шойгу.

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Шойгу сказал, что Россия продолжит развивать свою ядерную триаду баллистических ракет, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков, потому что такое оружие является "главной гарантией ее суверенитета".

Что касается обычных вооружений, Шойгу дал удивительно откровенный анализ того, что России нужно улучшить. Он сказал, что Россия будет уделять особое внимание военно-воздушным силам, наращивать свой общий ударный потенциал и улучшать командование, связь и обучение.

"Россия будет повышать боевые возможности ВКС - как в части работы истребителей и бомбардировщиков в районах действия современных средств ПВО, так и в части совершенствования беспилотных летательных аппаратов. В наших ближайших планах - расширение арсеналов современных ударных вооружений. Нам необходимо улучшить систему управления и связи", - сказал Шойгу.

Министр также сказал, что военные комиссариаты, отвечающие за призыв солдат, нуждаются в модернизации.

"Необходимо оцифровать базы данных, наладить взаимодействие с местными и региональными органами власти, а также промышленностью", - заявив Шойгу.

Ядерные угрозы России: детали

В декабре 2022 года Путин заявил, что "угроза ядерной войны нарастает". При этом он также уточнил, что Россия не использует ядерное оружие первой.

В США эти новые "ядерные" угрозы называют Путина "пустопорожними".

По информации представителя украинской разведки, в Крыму находятся российские носители ядерных боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования.