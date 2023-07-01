Людей, которые могут принять участие в восстании, вооружают, отметил журналист.

В России самой большой организованной силой являются мигранты, их уже вооружают, и они могут поднять восстание.

Главным признаком того, что в РФ скоро начнется восстание, станет то, что мигранты откажутся платить "дань", рассказал российский оппозиционер и журналист Вячеслав Мальцев в эфире программы "Аргумент".

"…мы видим огромное количество мигрантов - это самая большая сила. То есть, если кто-то рассматривает армию как самую большую силу - вовсе нет. Вот мигранты - это самая большая организованная сила… у нас в диаспорах есть масса людей, которые сливают информацию, и я знаю, что в декабре месяце вот эти руководители диаспор, всяких профсоюзов работающих мигрантов и так далее, решали вопрос - если они будут поднимать восстание, сколько людей они могут вывести в Москве", - отметил собеседник.

По его словам, оказалось, что это миллион человек. "Как вы понимаете, это больше всей путинской армии. Почему это было необходимо? Ну, когда украинская армия выйдет к границам России, и поднимется восстание в тюркских республиках - Татарии (Татарстан - Ред.), Башкирии с целью отделения, то нужно гарантировать, что они безболезненно отделются. Как можно гарантировать - просто подняв восстание мигрантов в Москве, Питере, и уже будет не до республик, уже нужно будет что-то там делать…", - сказал Мальцев.

Журналист добавил, что только за первые три месяца текущего года в РФ приехали 2 миллиона 700 тысяч мигрантов, и треть получили гражданство, и большая часть уже имеет разрешение на оружие. "А многие уже и купили оружие охотничье, то есть все они сразу стали охотниками…", - утверждает Мальцев.

Оппозиционер добавил, что "деньги дают в диаспорах на приобритение оружия, они все вооружены". "Как мы узнаем, что сейчас начнется восстание? Я думаю, за несколько дней до этого, ну, может быть, за месяц, мигранты откажутся платить "дань"… То есть это будет главный признак…", - отметил журналист.

Интересные новости России - сегодня это стоит знать

24 июня в РФ частная военная компания "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным устроила мятеж, смогла захватить Ростов-на-Дону и Воронеж, уничтожить несколько вертолетов, ликвидировали военный самолет и даже выдвинуться в сторону Москвы.

Бунт в тот же день завершился после телефонного разговора Пригожина с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко с ведома диктатора Владимира Путина. Наемники получили гарантии безопасности и перестали двигаться в Москву. "Вагнеровцы" могут отправиться в Беларусь.

Советник руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что после мятежа Путин потерял контроль, и начался внутренний хаос.

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