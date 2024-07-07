Путин атакует украинскую энергетику, чтобы выгнать миллионы украинских беженцев на Запад.

На саммите НАТО в Вашингтоне 9 июля, главной темой станет поддержка Украины и укрепление военного сдерживания России. В то же время, пишет Financial Times, НАТО также необходимо обсудить и принять меры в связи с новыми опасными способами, которые Владимир Путин находит для того, чтобы повысить для США и их союзников цену за помощь Украине.

"На третьем году войны против Украины причинение боли сторонникам Киева становится для Путина все более приоритетной задачей. Кремль хочет повысить цену для растущего участия НАТО в войне на стороне Украины - как в качестве сдерживания, так и в качестве мести. Последнее решение Белого дома разрешить Киеву использовать западное дальнобойное оружие для ударов по России… побуждают Путина действовать смелее, чем когда-либо", - пишет издание.

Так, Путин продолжает использовать ядерные угрозы, в частности, недавно публично заявил о том, чтобы сделать российскую ядерную доктрину более наступательной. Тем не менее, пишет FT, учитывая перспективы России на фронте, маловероятно, что Путин обратится к самому мощному из имеющихся в его распоряжении инструментов, который лучше держать в качестве окончательной страховки от поражения.

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В то же время, отмечает FT, у Путина нет недостатка в других инструментах.

На данный момент основным инструментом эскалации является использование ракет и беспилотников против энергетической инфраструктуры Украины. Путин стремится не только остановить военные заводы в Украине, но и выгнать миллионы новых беженцев на запад, оказывая давление на Европу и помогая политикам, которые хотят прекратить участие Запада в войне, отмечает издание

Кроме того, Россия проводит кампанию саботажа в Европе. Российская разведка нацелилась на промышленные и логистические объекты, которые имеют решающее значение для производства и транспортировки оружия в Украину.

Наконец, Россия готова поделиться с противниками Запада своими секретными военными технологиями. Вдобавок к передачам разработок оружия Китаю и Ирану, Путин заключил оборонный пакт с Северной Кореей и может помочь Пхеньяну в развитии его ядерной и космической программы. Ранее Путин размышлял о возможной передаче оружия любым силам, выступающим против Америки - например, хуситам в Красном море.

"Такой подход Кремля является сознательно безрассудным, и Путин называет его "ответной мерой" в ответ на западные поставки оружия Киеву. Проблема в том, что эти действия могут создать ситуации, которые Кремль не сможет контролировать", - отмечает FT.

Ответные действия НАТО

Как пишет FT, НАТО необходимо разработать планы по оказанию помощи Украине в зимний период и подготовиться к возможной волне беженцев. Помимо восстановления военного сдерживания, Запад должен укрепить свои возможности в области контрразведки, борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

Кроме того, пишет издание. Альянсу следует вернуть контроль над управлением эскалацией в этой войне.

"Стоит провести честную дискуссию о пределах прямого участия НАТО и согласовать некоторые правила, как говорить о них на публике. Как можно больше деликатных шагов должно быть сделано вдали от глаз общественности, чтобы не подпитывать рвение Путина к возмездию. Каналы для обсуждения с Москвой вопросов снижения рисков должны оставаться открытыми", - считают аналитики издания.

Саммит НАТО в США

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что на саммите НАТО на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе.

4 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время юбилейного саммита организации, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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