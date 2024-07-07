Они отметили, что на этом саммите важно сохранить единство между странами-членами.

Одним из главных вызовов для стран-членов НАТО на саммите в США является сохранение единства перед лицом агрессии РФ против Украины.

Такое мнение высказала советник Центра исследований Евразии, России и Восточной Европы Анжела Стент, передает Голос Америки. Она отметила, что среди членов альянса есть разногласия относительно членства Украины в НАТО.

Идею создания "моста" Украины в НАТО Стерн назвала "несколько нечеткой". А среди положительных идей, которые возможно объявят на саммите, назвала создание должности для чиновника НАТО в Киеве и деятельность центра военного командования в немецком городе Висбаден - для координации военной помощи и подготовки ВСУ.

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Как отметила эксперт, это означает, что НАТО хочет активизироваться как организация, а не только сосредоточиться на двусторонних отношениях ее членов с Украиной.

Относительно вызовов для единства НАТО, то об этом сказал Филипп Бридлав, бывший командующий Европейского командования США. Он отметил, что есть несколько стран, которые "сейчас бросают вызов нормам", тогда как "сильная сторона НАТО" - это прежде всего солидарность. "Поэтому мы должны понимать, как поддерживать эту солидарность в альянсе... НАТО всегда проходило через это", - отметил Бридлав.

Саммит НАТО в США

Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дуглас Джонс заявил, что на саммите НАТО на следующей неделе Украине предложат "конкретные пути" для ускорения членства в Альянсе.

В итоговой декларации будущего саммита страны-члены НАТО подтвердят, что Украина станет членом Альянса в будущем. Впрочем, конкретная формулировка еще согласовывается.

4 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не получит приглашение на вступление в НАТО во время юбилейного саммита организации, который состоится 9-11 июля в Вашингтоне.

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