"Путинскую бригаду уничтожат": российский политолог спрогнозировал последствия в случае ядерной войны РФ против США

Российский политолог оценил последствия для России в случае ядерного конфликта с Соединенными Штатами.

В случае ядерного конфликта между США и Россией, последняя гарантированно проиграет.

Как заявил в интервью «Обозревателю» известный российский политолог Дмитрий Орешкин, россияне сколько угодно могут угрожать и шантажировать ядерным оружием, но они не самоубийцы.

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"Они понимают, что в случае ядерного конфликта им останется утешаться тем, что они попадут в рай, как говорил Владимир Владимирович, а американцы просто сдохнут", – отметил он.

При этом, по словам Орешкина, есть рабочая гипотеза, что американцы еще и "не сдохнут", потому что у них достаточно хорошо развита система обороны.

"Или, во всяком случае, сдохнут, но не все. А вот путинская бригада будет вычищена под корень", – подчеркнул политолог.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова применить ядерное оружие только после того, как потенциальный агрессор нанесет удар.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы - жертвы агрессии, - мы как мученики попадем в рай. А они просто все сдохнут. Потому что даже покаяться не успеют", – сказал он.