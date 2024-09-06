Во время задержания Дуров воспользовался правом на телефонный звонок.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты предлагать дипломатическую помощь основателю Telegram Павлу Дурову после его задержания во Франции.

Как сообщает Politico со ссылкой на неназванного французского чиновника, миллиардер отказался от этих предложений.

"Он отказался от российской консульской защиты и консульского визита ОАЭ, но согласился, чтобы посольство ОАЭ было в курсе его ситуации", - сказал чиновник. Видео дня

Представитель дипломатической службы Объединенных Арабских Эмиратов подтвердил, что дипломаты контактируют и с французскими властями, и с представителями Дурова. В то же время в посольстве России во Франции на момент публикации не предоставили комментариев по ситуации.

Как отмечает издание, во время задержания Дуров заявил полиции, что прилетел на ужин с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В то же время в канцелярии французского лидера эти заявления опровергли.

После этого Дуров воспользовался правом звонка и позвонил Ксавье Ньелю - одному из самых известных миллиардеров Франции, совладельцу газеты Le Monde. Содержание разговора неизвестно.

У миллиардера Дурова мало друзей среди парижской элиты. Экс-чиновник Минфина Франции отметил, что "это почти как если бы он был никем".

По данным Politico расследование против Дурова началось с тайной операции, во время которой агент под псевдонимом связался с предполагаемым сексуальным преступником в Telegram. Тот рассказал, как убеждал несовершеннолетних девочек высылать ему "собственноручно изготовленную детскую порнографию" и даже признался в изнасиловании молодой девушки. Следователи потребовали от Telegram предоставить настоящую личность этого человека, но платформа отказалась.

Задержание Дурова во Франции

24 августа 2024 года французские спецслужбы задержали основателя и генерального директора мессенджера Telegram Павла Дурова. Тогда в СМИ сообщали, что ему грозит 20 лет заключения во Франции.

Известно, что основателю Telegram запретили покидать Францию в течение шести месяцев - до марта 2025 года. Одно из французских изданий отметило, что суд разбил залог в размере пяти миллионов евро на части: один миллион миллиардер должен внести сразу, остальные 4 - выплачивать пятью ежемесячными платежами.

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