Штаты внимательно наблюдают за происходящим межу Россией и Северной Кореей.

В Белом Доме отреагировали на встречу росссийского диктатора Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Соединенные Штаты призвали Северную Корею не поддерживать российскую войну против Украины.

Такое заявление сделал координатор стратегической коммуникации Совета по национальной безопасности США Джон Кирби. "Мы очень внимательно наблюдаем. Мы призываем Северную Корею не поддерживать войну России в Украине. Ни одна нация на планете, никто не должен помогать Путину убивать невиновных украинцев", – сказал он на брифинге в среду, 13 сентября.

Представитель Белого дома отметил, что если Северная Корея решит помогать России каким-либо оружием, "мы примем меры и разберемся с этим соответствующе".

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"Как сказал Джейк Салливан на прошлой неделе, Северная Корея столкнется с последствиями – как со стороны США, так и со стороны международного сообщества. Из того, что мы знаем – Путин наверняка будет просить артиллерию. На Донбассе и юге Украины стороны обстреливают друг друга, что очень зависит от артиллерии. Так что, вероятно, это как минимум один тип боеприпасов, которые Путин ищет. Возможно, речь шла и о других типах амуниции, но у нас пока нет ясной картины", – подчеркнул Кирби.

В то же время, отвечая на вопрос о том, какую цель преследует администрация – победить Россию или найти урегулирование путем переговоров – он отметил, что Штаты "очень последовательны".

"Мы хотим, чтобы Украина добилась успеха на поле боя. Мы хотим, чтобы она вернула всю свою территорию. Мы хотим, чтобы уважался ее суверенитет. Мы хотим, чтобы российские войска не находились на ее территории. Мы хотим, чтобы война закончилась. И, очевидно, она может закончиться сегодня если Путин поступит правильно и просто уберется к черту. Но этого явно не произойдет прямо сейчас, поэтому мы собираемся продолжать предоставлять Украине возможности, необходимые для достижения успеха", – резюмировал Кирби.

Сближение России и Северной Кореи

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию на своем бронепоезде. 13 сентября он встретился в президентом РФ Владимиром Путиным на российском космодроме "Восточный".

За этой встречей пристально следят как в Украине, так и на Западе, поскольку существует вероятность, что Путин будет выпрашивать у лидера КНДР оружие для продолжения войны против Украины.

При этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что КНДР уже полтора месяца поставляет России вооружение. По его словам, РФ получила от Северной Кореи снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты для РСЗО "Град".

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