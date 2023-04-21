Глава МИД Турции отметил, что его страна будет выполнять антироссийские санкции, введенные в рамках ООН.

В Турции заявили, что будут принимать решение о введении санкций против Российской Федерации, пользуясь только национальными интересами страны.

Как сообщает издание DHA, такое заявление сделал во время открытия нового помещения сельскохозяйственной палаты в турецком городе Алания министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Так он отреагировал на слова определенных политиков относительно того, что Турция должна присоединиться к введению ограничений в отношении РФ как член НАТО.

"Мы являемся одной из пяти сильнейших стран НАТО в каждом вопросе, но я должен ставить интересы моей нации и моей страны превыше всего. Вот вы наложили санкции на Россию, а как жители Алании будут продавать свою продукцию?" – объяснил он.

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Глава МИД отметил, что Турция будет выполнять антироссийские санкции, введенные в рамках ООН. При этом Чавушоглу уточнил, что если он будет выполнять все санкции, которые каждый налагает на кого-то "оправданно или неоправданно" и откажется от своей принципиальной политики в пользу кого-то, он "рискует интересами своей страны".

"Приедут ли туристы в Турцию в такой ситуации? Мы не поступаемся своими принципами ради того, чтобы привлечь туристов и продать товары", – подчеркнул министр.

При этом он добавил, что Турция называет нападение России на Украину войной, придерживается положений Конвенции Монтре о режиме судоходства в Черном море и поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы поддерживаем Украину и не признаем незаконную аннексию Крыма. Разве это не принципиальная позиция?" – резюмировал он.

Санкции против России: последние новости

Из-за введенных санкционных ограничений в России начались проблемы с вывозом иностранного оборудования на ремонт в других странах. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов подчеркнул, что "на сегодняшний день вопрос обслуживания импортозависимого оборудования крайне актуален".

Также в Минфине США отметили, что санкции начали работать на уничтожение войско-промышленной мощности России. РФ вынуждена обращаться за помощью к своим немногочисленным партнерам.

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